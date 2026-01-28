"이 엠블럼 가치,지키겠다" 수원FC 승격전도사,'브라질 초특급 공미' 프리조 왔다[공식발표]

[스포츠조선 전영지 기자]수원FC가 '초특급 브라질 공격수' 마테우스 엔히키 프리조(28·등록명: 프리조) 영입을 공식 발표했다.<1월15일 스포츠조선 단독 보도>
프리조는 K리그1 포함 복수의 팀이 오랫동안 눈독 들여온 재능충만한 전천후 공격자원이다. 1998년생, 키 1m82의 왼발 공격형 미드필더로 2009~2014년 브라질 명문 코린치안스 유스, 2014~2018년 상파울루, 2019년 그레미우 유스를 거쳐 2019년 그레미우에서 프로 데뷔했고, 이후 임대 간 비토리아, 보타포구 등에서 착실히 경험을 쌓았다. 2022년 톰벤시 이적 후 12경기 1골, 2023년 50경기 8골을 기록했고, 2024년엔 코리치바(임대)에선 48경기 15골로 '커리어 하이'를 찍었다. 지난해 그레미우 노보리존티노(임대)에선 등번호 10번을 달고 44경기 5골 2도움을 기록했다.
사진제공=수원FC
프리조는 지난해 말 계약 종료 후 김포 유니폼을 입은 루안을 뛰어넘을 특급 영입으로 수원 팬들의 기대를 한몸에 받고 있다, 축구 이적 전문 사이트 트랜스퍼마크트가 지난해 11월 기준 시장가치를 200만 유로(약34억원)로 책정한 브라질 1-2부 최상급 미드필더다. 공격형 미드필더, 왼쪽 윙어, 중앙 미드필더, 중앙과 측면까지 폭넓게 소화 가능한 멀티 자원으로 템포 조절과 볼 운반, 전진 패스를 바탕으로 중원에서 공격 전개는 물론 직접 해결까지 하는 유형이다. 정확한 왼발 킥 능력 역시 프리조의 강점으로 꼽힌다. 다재다능한 전술 능력을 갖춘 '프리 롤' 프리조가 '박건하 축구'의 승격 미션에 중추적인 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다.
사진제공=수원FC
사진제공=수원FC
사진제공=수원FC
지난 16일부터 수원FC의 태국 파타야 동계훈련 캠프에서 2주째 발을 맞추고 있는 프리조는 "수원FC의 유니폼을 입게 돼 정말 기쁘고 큰 동기부여를 느끼고 있다"면서 "매일 최선을 다해 이 엠블럼의 가치를 지키고, 수원FC가 목표를 이룰 수 있도록 돕겠다"는 각오를 전했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
◇프리조 프로필
이름: 마테우스 엔히키 프리조(Matheus Henrique Frizzo·등록명 '프리조')