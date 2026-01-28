"이 엠블럼 가치,지키겠다" 수원FC 승격전도사,'브라질 초특급 공미' 프리조 왔다[공식발표]

기사입력 2026-01-29 09:00


[스포츠조선 전영지 기자]수원FC가 '초특급 브라질 공격수' 마테우스 엔히키 프리조(28·등록명: 프리조) 영입을 공식 발표했다.<1월15일 스포츠조선 단독 보도>

프리조는 K리그1 포함 복수의 팀이 오랫동안 눈독 들여온 재능충만한 전천후 공격자원이다. 1998년생, 키 1m82의 왼발 공격형 미드필더로 2009~2014년 브라질 명문 코린치안스 유스, 2014~2018년 상파울루, 2019년 그레미우 유스를 거쳐 2019년 그레미우에서 프로 데뷔했고, 이후 임대 간 비토리아, 보타포구 등에서 착실히 경험을 쌓았다. 2022년 톰벤시 이적 후 12경기 1골, 2023년 50경기 8골을 기록했고, 2024년엔 코리치바(임대)에선 48경기 15골로 '커리어 하이'를 찍었다. 지난해 그레미우 노보리존티노(임대)에선 등번호 10번을 달고 44경기 5골 2도움을 기록했다.


프리조는 지난해 말 계약 종료 후 김포 유니폼을 입은 루안을 뛰어넘을 특급 영입으로 수원 팬들의 기대를 한몸에 받고 있다, 축구 이적 전문 사이트 트랜스퍼마크트가 지난해 11월 기준 시장가치를 200만 유로(약34억원)로 책정한 브라질 1-2부 최상급 미드필더다. 공격형 미드필더, 왼쪽 윙어, 중앙 미드필더, 중앙과 측면까지 폭넓게 소화 가능한 멀티 자원으로 템포 조절과 볼 운반, 전진 패스를 바탕으로 중원에서 공격 전개는 물론 직접 해결까지 하는 유형이다. 정확한 왼발 킥 능력 역시 프리조의 강점으로 꼽힌다. 다재다능한 전술 능력을 갖춘 '프리 롤' 프리조가 '박건하 축구'의 승격 미션에 중추적인 역할을 해줄 것으로 기대하고 있다.


지난 16일부터 수원FC의 태국 파타야 동계훈련 캠프에서 2주째 발을 맞추고 있는 프리조는 "수원FC의 유니폼을 입게 돼 정말 기쁘고 큰 동기부여를 느끼고 있다"면서 "매일 최선을 다해 이 엠블럼의 가치를 지키고, 수원FC가 목표를 이룰 수 있도록 돕겠다"는 각오를 전했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

◇프리조 프로필

이름: 마테우스 엔히키 프리조(Matheus Henrique Frizzo·등록명 '프리조')

국적: 브라질


생년월일: 1998년 7월 24일

포지션: MF

신체조건: 1m82 /71kg

주요경력

-2025년 그레미우 노보리존치누

-2024년 코리치바 FC

-2022-2023년 톰벤시 FC

