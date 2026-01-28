이럴수가! 김민재(첼시, 29) 이적 가능성 아직 있다→자케 매각 거부…뮌헨도 포기 '우파 재계약에 집중'

기사입력 2026-01-29 00:00


이럴수가! 김민재(첼시, 29) 이적 가능성 아직 있다→자케 매각 거부……
김민재의 첼시 이적설은 여전히 현재 진행형이다. 사진=라이브스코어

이럴수가! 김민재(첼시, 29) 이적 가능성 아직 있다→자케 매각 거부……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]김민재의 첼시 이적 가능성은 여전히 남아있다. 첼시가 우선적으로 원했던 제레미 자케가 원소속팀을 떠나지 않을 수도 있다. 스타드 렌이 그를 이번 시즌까지 매각하지 않겠다는 고집을 보이고 있다.


이럴수가! 김민재(첼시, 29) 이적 가능성 아직 있다→자케 매각 거부……
로이터 연합뉴스
영국 트리뷰나는 28일(한국시각) '첼시가 노리는 수비 타깃 제레미 자케는 이적을 원하고 있지만, 스타드 렌은 시즌이 끝날 때까지 그를 보유하길 원하고 있다'고 보도했다. 현재 첼시는 프랑스 리그1의 스타드 렌과 자케를 두고 영입 협상을 진행 중인 것으로 전해졌다. 첼시는 마감일 이전에 자케를 영입하기 위해 강하게 밀어붙이고 있다고 한다. 자케를 노리던 독일 분데스리가의 바이에른 뮌헨은 그의 영입을 일찌감치 포기한 것으로 보인다. 그만큼 스타드 렌이 완강하게 나오고 있다는 의미이기도 하다. 뮌헨은 주전 수비수 다요 우파메카노와의 재계약에 주력할 예정이다.


이럴수가! 김민재(첼시, 29) 이적 가능성 아직 있다→자케 매각 거부……
AP 연합뉴스
첼시가 자케를 영입하지 못한다면 뮌헨의 김민재가 또다시 주목받을 수 있다. 이미 첼시가 이번 이적시장에서 김민재와 자케를 노리고 있다는 소식이 전해졌다. 뮌헨은 김민재가 첼시 이적 의사를 보인다면 보내줄 각오도 하고 있다. 뮌헨이 중앙 수비수 보강을 노린 이유도 이 때문이었다.


이럴수가! 김민재(첼시, 29) 이적 가능성 아직 있다→자케 매각 거부……
로이터 연합뉴스
앞서 빌트의 크리스티안 폴크 기자는 "(김민재의 이적 가능성은) 바이에른 뮌헨이 중앙 수비 보강을 고려할 수 있는 이유이기도 하다"며 "만약 그가 떠나고 싶다고 한다면 뮌헨은 그를 붙잡지 않을 것이다. 반대로 남겠다고 하면, 문제가 되지는 않는다"고 전했다.


이럴수가! 김민재(첼시, 29) 이적 가능성 아직 있다→자케 매각 거부……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
그러나 김민재는 뮌헨에서 주전 경쟁을 이어 나갈 것으로 보인다. 최근 인터뷰를 통해 잔류 의사를 확실히 하기도 했다. 무엇보다 이번 시즌을 마치고 선택지를 고려하는 게 김민재에게는 가장 합리적이다. 분데스리가의 강호 뮌헨인 만큼 이번 시즌도 리그 트로피를 들기는 수월할 것으로 보인다. 중요한 것은 UEFA 챔피언스리그 우승 도전이다. 뮌헨은 지난 시즌보다 한 층 더 강화된 전력을 자랑한다. 김민재 역시 이 팀에서 UEFA 챔피언스리그 우승에 도전하는 그림을 원할 수 있다. 이적에 대한 고민은 여름에 시작해도 늦지 않아 보인다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진도 깜짝..전현무 母, 기사보고 아들 연애 알아 '충격'(아빠하고)

2.

민희진 측, 뉴진스 멤버 母 문자 공개…"하이브서 템퍼링한 걸로 얘기해달라고"

3.

진태현, 갑상선암 전조증상 고백.."3년 전부터 극심한 피로, 낮 2시면 방전됐다"

4.

유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

5.

향년 27세..가수 모수진, 갑작스런 사망 "사인 비공개, 추측 삼가주길"[전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

"강백호? 포수는 안돼!" 100억 거포보다 팀이 최우선…68세 노장의 올곧은 소신 [멜버른포커스]

2.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

3.

"도영아 왜 다쳤을까? 탑티어인데" 류현진 전담 트레이너, 친정 KIA 돌아온 이유 증명한다

4.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

5.

이런 반전이! LAD 로버츠 감독, 새로운 감독직 원한다…"2028 LA 올림픽서 대표팀 맡겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"강백호? 포수는 안돼!" 100억 거포보다 팀이 최우선…68세 노장의 올곧은 소신 [멜버른포커스]

2.

[속보] '미친 대반전' 오현규 EPL 이적 극적 부활...'손흥민 LAFC 단독' 기자 "풀럼 1순위 영입 난항"

3.

"도영아 왜 다쳤을까? 탑티어인데" 류현진 전담 트레이너, 친정 KIA 돌아온 이유 증명한다

4.

파격 결단! AT마드리드 '이강인 영입' 실패의 아픔, 맨유에 푼다…'달로 당장 데려옵시다'→수비 불균형 해소

5.

이런 반전이! LAD 로버츠 감독, 새로운 감독직 원한다…"2028 LA 올림픽서 대표팀 맡겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.