'다시 29번' 류재문 "열정과 추억 이어간다"→대구FC, 2026시즌 등번호 공개…세징야 11번→에드가 9번 '그대로'

지난 시즌 대구의 중심을 이뤘던 대부분의 선수는 기존 번호를 유지하며 변함없는 각오를 다졌다. 세징야(11번), 에드가(9번), 김강산(20번), 황재원(2번), 한태희(31번) 등은 익숙한 번호와 함께 다시 한번 팬들의 기대에 부응하겠다는 각오다.
등번호를 바꿔 새 마음으로 시즌을 맞는 선수들도 눈에 띈다. 지오바니는 지난 시즌 5번에서 공격적인 이미지를 상징하는 7번으로 변경하며 강렬한 활약을 예고했다. 박대훈은 19번이 아닌 80번을 달고 새로운 마음가짐으로 경쟁에 나선다.
이번 시즌 대구 유니폼을 처음 입게 된 새 얼굴들도 자신만의 번호를 선택했다. K리그를 대표하는 미드필더 한국영은 중원의 중심을 의미하는 8번을 달고 출격한다. 박인혁은 강렬한 에너지를 드러내는 99번을 택했다. 김대우(25번), 황인택(26번)도 새로운 등번호로 팀에 빠르게 녹아들며 새 출발을 준비 중이다.
대구 복귀 소식으로 팬들의 기대를 모았던 류재문은 과거 대구 시절 달았던 29번을 다시 선택했다. 류재문에게 29번은 특별한 의미를 지닌다. 프로 데뷔 이후 지금까지 한 번도 다른 번호를 달아본 적이 없을 만큼 그의 커리어와 함께 해온 상징적인 번호다. 그는 "예전의 열정과 추억을 다시 이어가고 싶다"며 "팬들 앞에서 대구다운 축구를 다시 보여드리겠다"고 각오를 다졌다.
대구는 3월 1일 오후 2시 대구iM뱅크PARK에서 화성FC를 상대로 2026시즌의 포문을 연다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com