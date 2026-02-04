"44만9673명 수혜자에게 온기→14% 증가" K리그, 2025년 사회공헌활동 백서 발간

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹이 '2025 K리그 사회공헌활동 백서'를 발간했다.

프로연맹은 2018년부터 K리그의 다양한 사회공헌활동과 관련 통계 자료를 체계적으로 정리한 백서를 매년 발간해오고 있다. 이번 백서는 2025년 한 해 동안 K리그와 26개 구단이 진행한 사회공헌활동 성과와 주요 사례를 종합적으로 담았다.

'2025 K리그 사회공헌활동 백서'는 K리그 사회공헌 비전, K리그어시스트 재단 소개, 한눈에 보는 2025 K리그 사회공헌활동 개요, 2025 K리그 그린위너스상 및 사랑나눔상 수상 구단 소개, 구단별 사회공헌활동 및 모범 사례 등으로 구성됐다.

2025년 한 해 동안 연맹과 K리그 구단은 사회공헌활동 총 3339회를 진행하며 44만9673명의 수혜자에게 온기를 전했다. 이는 전년 대비 활동 횟수는 30%, 수혜자는 14% 증가한 수치다.

분야별로는 축구교실과 신체활동 프로그램 등 건강 분야 활동이 가장 큰 비중을 차지했으며, 지역 커뮤니티 지원 활동도 꾸준히 확대됐다. 특히 교육기관과 협업이 늘어나며 학교 현장 중심의 사회공헌이 더욱 강화됐고, 여성 참여 프로그램 확대를 통해 수혜 대상 역시 더욱 다양해졌다.

백서에는 2025 K리그 대상 시상식에서 K리그 그린위너스상과 K리그1 사랑나눔상을 동시에 수상한 대전하나시티즌, K리그2 사랑나눔상을 수상한 성남FC의 대표 사회공헌 사례도 함께 소개됐다.

대전은 K리그1 모든 홈경기를 '탄소중립 실천 축구 경기'로 운영하며 친환경 사회공헌을 선도했고, 하나드림스쿨과 대전사랑 동호인 축구대회 등을 통해 지역 축구 저변 확대에 기여했다. 성남은 성인 여성을 대상으로 한 축구클리닉 '축구학개론'을 2017년부터 꾸준히 운영해왔으며, 성남미래교육, 어린이 건강 걷기 대회, 청소년 축구클럽대회 등 다양한 연령과 성별이 참여할 수 있는 프로그램을 지속적으로 진행했다.

프로연맹과 K리그어시스트 재단이 K리그 파트너사와 함께 추진한 주요 사회공헌활동도 백서에 담겼다. 대표적으로 하나금융그룹, 사랑의열매와 함께 AI 기술을 활용해 시각장애인을 위한 K리그 경기 음성중계를 제공한 'Alive CAST' 캠페인, 장애인과 비장애인이 축구로 하나 되는 'PlayONE 컵', HD현대일렉트릭과 함께 소방관과 가족을 응원한 '119 히어로즈 풋볼데이', 기후 위기 대응을 위한 환경 캠페인 '그린킥오프', 장기·조직기증 인식 개선을 위한 '생명나눔 캠페인' 등이 소개됐다.


이와 함께 K리그어시스트 재단이 추진하는 은퇴 선수 커리어 전환 지원 프로그램 '넥스트 플레이', K리그 선수 대상 법률 교육, K리그 구단 주치의가 직접 참여하는 유소년 부상 예방 프로그램 '메디컬 어시스트' 등 선수 지원 사업도 백서에 수록됐다.

'2025 K리그 사회공헌활동 백서'는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정 후원을 받아 제작됐다. 백서는 각 구단 및 관계 기관에 배포될 예정이며, K리그 공식 홈페이지와 K리그어시스트 재단 홈페이지를 통해서도 내려받을 수 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

