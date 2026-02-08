"네가 주장이냐" 손흥민과 비교되는 후임 로메로…맨유전 살인태클 퇴장으로 0-2 패배 원흉→'4경기 출장정지'[EPL 리뷰]

로메로의 돌발 퇴장으로 수적 우위를 안은 맨유는 38분 음뵈모의 선제골로 앞서나갔다. 약속된 세트 플레이가 빚어낸 골이다. 코너킥 상황에서 페르난데스가 공을 높게 띄우지 않고 골문 앞으로 짧은 패스를 찔렀다. 이를 마이누가 잡아두지 않고 곧바로 후방으로 논스톱 패스를 내줬고, 음뵈모가 노마크 상황에서 왼발슛을 시도했다. 공은 골문 우측 하단에 정확히 꽂혔다.
맨유는 이후 비카리오의 선방에 고전했지만, 후반 36분 캡틴 페르난데스의 추가골로 승리에 쐐기를 박았다. 페르난데스는 우측 달롯의 크로스를 골문 앞 논스톱 슛으로 골망을 흔들었다. 페르난데스는 캐릭 감독 체제에서 리그 4경기 연속 공격포인트(1골 4도움)를 기록했다. 시즌 총 스탯은 23경기 5골 13도움이다.
캐릭 감독은 카세미로, 음뵈모, 쇼, 마이누를 줄줄이 빼면서 2골차 지키기에 나섰다. 총 슈팅수는 맨유 23, 토트넘 7, 기대득점은 맨유 1.79, 토트넘 0.49였다. 4연승을 질주한 맨유는 12승8무5패 승점 44로 4위를 공고히했다. 반면 7경기 연속 무승에 그친 토트넘은 7승8무10패 승점 29로 14위에 머물렀다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com