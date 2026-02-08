[속보]'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 교체 OUT…울버햄튼, 첼시에 0-3 끌려가
[스포츠조선 윤진만 기자]'더 코리안가이' 황희찬(울버햄튼)이 땅을 쳤다.
거침없이 질주하던 '황소' 황희찬(울버햄튼)이 8일(한국시각) 영국 울버햄튼 몰리뉴 스타디움에서 열린 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 25라운드 홈 경기 전반 41분쯤 다리 부상을 호소하며 잔디 위에 주저앉았다.
울버햄튼 의료진의 긴급 진료를 받는 황희찬의 표정은 어두웠다. 부상을 직감은 황희찬은 불만 가득한 표정으로 고개를 절레절레 저으며 손에 들고 있던 신가드를 땅에 내리쳤다. 롭 에드워즈 울버햄튼 감독은 43분 결국 황희찬이 경기를 치르기 어렵다고 판단해 라디슬라프 크레이치와 교체했다.
황희찬의 교체는 팀이 0-3으로 끌려가는 최악의 상황에서 이뤄졌다. 리그 최하위 울버햄튼은 전반 13분, 35분, 38분 첼시 에이스 콜 팔머에게 해트트릭을 허용했다. 전반은 그대로 0-3으로 끝났다.
황희찬은 지난해 12월 아스널과의 리그 16라운드부터 이날까지 내리 10경기 연속 부상없이 선발출전했다. 지난 라운드까지 리그 스탯은 2골 1도움으로 부족했지만, 에드워즈 감독은 발 빠른 황희찬을 중용했다.
하지만 이날 불의의 부상을 당하면서 2월을 불안하게 출발했다. 3월 A매치 친선경기 일정을 앞둔 홍명보호도 주력 공격 자원인 황희찬의 부상 상태를 면밀히 지켜볼 것이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
