[속보]'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 교체 OUT…울버햄튼, 첼시에 0-3 끌려가

기사입력 2026-02-08 01:00


[속보]'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[속보]'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 …

[스포츠조선 윤진만 기자]'더 코리안가이' 황희찬(울버햄튼)이 땅을 쳤다.

거침없이 질주하던 '황소' 황희찬(울버햄튼)이 8일(한국시각) 영국 울버햄튼 몰리뉴 스타디움에서 열린 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 25라운드 홈 경기 전반 41분쯤 다리 부상을 호소하며 잔디 위에 주저앉았다.

울버햄튼 의료진의 긴급 진료를 받는 황희찬의 표정은 어두웠다. 부상을 직감은 황희찬은 불만 가득한 표정으로 고개를 절레절레 저으며 손에 들고 있던 신가드를 땅에 내리쳤다. 롭 에드워즈 울버햄튼 감독은 43분 결국 황희찬이 경기를 치르기 어렵다고 판단해 라디슬라프 크레이치와 교체했다.


[속보]'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[속보]'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
황희찬의 교체는 팀이 0-3으로 끌려가는 최악의 상황에서 이뤄졌다. 리그 최하위 울버햄튼은 전반 13분, 35분, 38분 첼시 에이스 콜 팔머에게 해트트릭을 허용했다. 전반은 그대로 0-3으로 끝났다.

황희찬은 지난해 12월 아스널과의 리그 16라운드부터 이날까지 내리 10경기 연속 부상없이 선발출전했다. 지난 라운드까지 리그 스탯은 2골 1도움으로 부족했지만, 에드워즈 감독은 발 빠른 황희찬을 중용했다.

하지만 이날 불의의 부상을 당하면서 2월을 불안하게 출발했다. 3월 A매치 친선경기 일정을 앞둔 홍명보호도 주력 공격 자원인 황희찬의 부상 상태를 면밀히 지켜볼 것이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

민혜연, ♥주진모와 한겨울에 옷 벗고 열정 골프..유쾌한 부부 경쟁

2.

'사생활 논란' 이이경, 예능 MC 줄하차 아픔 끝...12일 '컬투쇼'로 첫 공식 복귀

3.

선우용여, 지옥 같았던 '200억' 빚의 무게..."부동산 눈 떠 10년만에 갚았다"

4.

서인영, 확 바뀐 외모..자연미 돌아왔다! 코 보형물 제거 후 레전드 갱신

5.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

3.

'대체 왜?' 한국계 투수, WBC 국대 고사한 이유 밝혔다 "후회할 수도 있지만"

4.

"아이돌처럼 귀여워!" 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'韓 김연아 재림한 줄'→'의상 감각도 좋다' 폭풍 반응

5.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

스포츠 많이본뉴스
1.

"'예쁘다' 싶어 찾아봤더니 50세! 대박" 日매체 경악! 올림픽 개회식에 깜짝등장한 여배우의 한결 미모X품격 넘치는 평화 메시지'폭풍찬사'[밀라노-코르티나2026]

2.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

3.

'대체 왜?' 한국계 투수, WBC 국대 고사한 이유 밝혔다 "후회할 수도 있지만"

4.

"아이돌처럼 귀여워!" 日 '인간토끼' 신지아에 관심 폭발…'韓 김연아 재림한 줄'→'의상 감각도 좋다' 폭풍 반응

5.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.