김우빈, 이러니 광고주가 반하지...모델인 커피점 직접 등판
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 김우빈이 유쾌한 '셀프 인증' 근황으로 눈길을 끌었다.
김우빈은 7일 자신의 SNS에 "닮은꼴"이라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 공개했다.
사진 속 김우빈은 자신이 모델로 활동 중인 프랜차이즈 커피 브랜드 매장 앞에서 포즈를 취하고 있다.
유리문에 부착된 자신의 광고 사진을 배경으로 살짝 몸을 기울인 채 장난기 어린 표정을 지어 보였다.
블랙 롱코트에 캡 모자를 눌러쓴 김우빈은 특유의 훤칠한 키와 넓은 어깨, 또렷한 턱선을 자랑하며 현실판 화보 같은 분위기를 완성했다.
광고 속 모습과 나란히 선 그는 "닮은꼴"이라는 재치 있는 멘트로 웃음을 더했다.
사진을 본 팬들은 "광고판보다 실물이 더 잘생겼다", "이러니 광고주가 반하지", "매장 빛난다" 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.
김우빈은 지난해 12월 배우 신민아와 10년 공개 열애 끝에 결혼식을 올렸으며, 최근 스페인으로 신혼여행을 다녀왔다. 차기작으로는 새 드라마 '기프트' 출연을 검토 중이다.
