서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" ('서동주')

기사입력 2026-02-07 20:37


서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" (…

서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" (…

서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" (…

[스포츠조선 정안지 기자] 난임 치료 중인 방송인 서동주가 "곧 이식하기로 했다"고 밝혔다.

7일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 "난임 치료 중이던 서동주에게 찾아온 뜻밖의 소식"이라며 짧은 영상이 게재됐다.

이날 서동주는 "12월 24일에 난자 채취를 했다. 다행히도 배아가 되긴 했다. 하나가 나왔는데 또 하나가 어떻게 배아가 됐다"라며 난임 치료 중 찾아온 뜻밖의 소식을 전했다.

이어 그는 "너무 불쌍한 우리 아이들"이라면서 "그래서 지금 그 아이가 3일 배양이냐 5일 배양이냐에 따라 3일 배양이면 3일 거 몇 개 모아서 이식을 한번 해보려고 한다"면서 곧 이식하기로 한 사실을 밝혔다. 서동주는 "어떻게 될지 그것도 한번 빠른 시일 내에 얘기 드릴 수 있을 것 같다"라고 전해 눈길을 끌었다.
서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" (…

서동주, 난임 치료 중 뜻밖의 소식 "난자 채취, 이식 해보려 한다" (…
지난해 10월 서동주는 유튜브 채널 'A급 장영란'에 출연해 난임 치료 상황을 묻는 질문에 "난자를 채취만 하는 건데 극난저라고 해서 난소가 좀 약하고 영양제도 많이 챙겨 먹는다. 난자를 최대한 모은 다음에 이식을 내년에 해보려 한다"고 밝혔다.

이어 그는 "남편이 정 아이를 원하면 입양이라는 것도 있으니까 최대한 편안한 마음으로 1년만 해보고 안 되면 입양도 생각해 보려 한다"라고 입양도 염두에 두고 있음을 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 코미디언 故 서세원과 방송인 서정희의 딸인 서동주는 2010년 재미교포 사업가와 결혼을 발표했지만 5년 만인 2014년 이혼했다. 이후 그는 지난해 6월 매니지먼트 업계 종사자인 4살 연하의 남편을 만나 재혼했다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'사생활 논란' 이이경, 예능 MC 줄하차 아픔 끝...12일 '컬투쇼'로 첫 공식 복귀

2.

선우용여, 지옥 같았던 '200억' 빚의 무게..."부동산 눈 떠 10년만에 갚았다"

3.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

4.

"손가락 잘려" 정석원, 백지영 경고에도 칼질 얕봤다가 혼쭐 "피가 나"('백지영')

5.

'미담제조기' 유재석, 후배 향한 '막말 논란' 터졌다.."패션 상거지 같아"

연예 많이본뉴스
1.

'사생활 논란' 이이경, 예능 MC 줄하차 아픔 끝...12일 '컬투쇼'로 첫 공식 복귀

2.

선우용여, 지옥 같았던 '200억' 빚의 무게..."부동산 눈 떠 10년만에 갚았다"

3.

수지, 이 정도였어?…한 뼘 발레복 입고 180도 다리 찢기 '압도적 비주얼'

4.

"손가락 잘려" 정석원, 백지영 경고에도 칼질 얕봤다가 혼쭐 "피가 나"('백지영')

5.

'미담제조기' 유재석, 후배 향한 '막말 논란' 터졌다.."패션 상거지 같아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"울지마, 고개들어, 선영석" 패패패패 중압감→인터뷰中 눈물 펑펑...오늘밤 체코전 첫승 도전,'중꺾마'를 응원해[밀라노-코르티나2026]

2.

'돌고래 창법도 불안한데...' 머라이어 캐리, 립싱크 논란에 고음 불안까지... 보첼리 감동과 상반되는 반응[밀라노 LIVE]

3.

'유승민 회장 직접 밥퍼' K-특급 도시락 지원→日매체 '韓음식,메달 러시로 이어질까' ... VS '미슐랭 셰프 참여 日'G-로드 스테이션'[밀라노-코르티나2026]

4.

[밀라노 현장]최휘영 문체부 장관, 직접 밝힌 개회식 후기 "선수들 보며 뿌뜻했다"

5.

[밀라노 현장]조용했던 이탈리아 공항도 '발칵', 이젠 밀라노 은반 뒤흔들 준비

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.