[밀라노 현장]조용했던 이탈리아 공항도 '발칵', 이젠 밀라노 은반 뒤흔들 준비

5일 오전 피겨대표팀 선수단이 동계올림픽이 열리는 밀라노 말펜사국제공항에 도착했다. 이탈리아 팬에게 사인을 해주고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.05/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]조용했던 공항을 뒤흔든 주인공, 이제 밀라노 은반에서 최고의 연기로 모두를 놀라게 하기 위한 전초전을 치른다.
피겨스케이팅 남자 싱글 간판 차준환(25·서울시청)은 5일(이하 한국시각) 이탈리아 밀라노 입성부터 대회를 들썩이게 했다. '아이돌급' 인기를 자랑하는 동계올림픽 스타의 등장에 밀라노 말펜사 국제공항은 팬들로 북새통을 이뤘다. 차준환 단 한 명으로 공항은 올림픽의 열기를 더했다. 고령의 현지 여성 팬이 스케이트 부츠와 사진까지 들고 오는 애정을 보이기도 했다.
인기를 충분히 보여줬다면 이제 실력을 선보일 차례다. 세 번째 올림픽, 한국 피겨 선수가 올림픽에 3회 연속 출전한 건 1988 캘거리 대회, 1992 알베르빌 대회, 1994 릴레함메르 대회에 출전한 남자 싱글 정성일에 이어 두 번째다. 이미 무대가 익숙할 법하다. 하지만 차준환에게 이번 대회도 역시 도전이다. 2018년 평창 동계올림픽에서 남자 싱글 15위를 기록했던 차준화는 4년 뒤 베이징에서 포디움에 근접한 5위를 차지했다. 밀라노에선 포디움을 겨눈다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
지난 대회 이후 꾸준히 성적을 쌓았다. 2023년 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 세계선수권에서 2위를 차지해 한국 남자 싱글 사상 첫 세계선수권 메달이라는 역사를 썼다. 지난해 2월 열린 하얼빈 동계아시안게임에서는 가기야마 유마를 제치고 한국 피겨 사상 사상 첫 동계아시안게임 남자 싱글 금메달도 수확했다. 4대륙 선수권에서는 2024년부터 3년 연속 메달을 따냈다. 어려움도 있었다. 장비 문제가 발목을 잡았다. 차준환은 올 시즌 내내 부츠 문제로 어려움을 겪었다. 국가대표 선발전이 마무리된 후에야 제대로 훈련에 집중할 수 있는 장비를 갖췄다. 밀라노 출국 전 차준환은 "3개월 정도 장비 문제로 업다운이 심했다. 4대륙선수권 직전, 올림픽 최종 선발 이후에는 좀 더 훈련에 집중할 수 있는 그런 장비를 찾았다"고 했다.
차준환은 6일 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 팀 이벤트 아이스댄스와 여자 싱글 경기를 응원하며 올림픽 현장의 분위기를 체감하기 시작했다. 이제 차준환의 차례다. 8일 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트 경기로 올림픽 실전에 돌입한다. 차준환은 앞서 2018년 평창 동계올림픽에서 팀 이벤트에 참가한 바 있다.
숙제가 있다. 메인 링크장의 빙질, 경기장 규격 등에 적응해 최선의 경기력을 위한 준비를 마쳐야 한다. 그런 의미에서 팀 이벤트는 메인 링크에서 실점 경험을 쌓아 적응에 박차를 가할 수 있다. 차준환도 빙질과 경기장 규격에 대한 적응의 중요성을 강조했다. 그는 "아무래도 얼음판은 어느 정도 차이가 있을 수밖에 없다. 그런 부분이 사실 적응해 나가는 것이 관건이자 우리의 숙제다. 어느 경기장을 가도 쉽지 않으면서도 해내야 하는 일이다"고 했다. 가로 길이가 다소 짧은 경기장 규격에 대해서도 "그런 경기장에서도 많이 경기를 해봤기에 최선을 다해서 적응하고, 타이밍을 수정하는 방향으로 가야 한다"고 했다. 다만 팀 이벤트 이후 개인전이 곧바로 이어지는 점, 체력 부담이 고민이다.
그럼에도 승부사이기에 기대가 크다. 차준환은 2025년 하얼빈 아시안게임에서도 비교적 크기가 작은 경기장에서 대역전극을 쓰며 금메달을 목에 걸었다. 당시 쇼트에서 가기야마 유마에게 점수가 뒤지는 상황에서도 집중력을 발휘했다. 큰 무대에서 차준환이 보여준 집중력은 항상 돋보였다. 밀라노에서 반전을 만들기에도 충분하다. 승부수도 마련했다. 프리스케이팅을 '물랑루즈 오리지널 사운드트랙'에서 지난 시즌의 '광인을 위한 발라드'로 교체했다. 4대륙 선수권에서 좋은 성적을 거두며 성과를 입증했다. 필살기인 쿼드러플(4회전) 점프도 3개로 배치를 줄이며 질을 최대한 높여서 경기에 임하는 선택을 했다. 이번 팀 단체전 남자 싱글 경기는 이러한 과정이 올림픽에서 보여줄 성과의 첫 시작이 될 예정이다. 한국의 피겨 왕자가 밀라노의 얼음 위에 올라선다.