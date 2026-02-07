[밀라노 현장]최휘영 문체부 장관, 직접 밝힌 개회식 후기 "선수들 보며 뿌뜻했다"

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]최휘영 문화체육관광부 장관이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 현장에 방문했다. 직접 개회식을 지켜본 소감도 밝혔다.
최 장관은 8일(한국시각) 이탈리아 밀라노 컨벤션 센터에 자리한 메인미디어센터(MMC)에서 취재진과 만났다. 그는 "현장에서 느낄 수 있는 것들이 있다. 선수단 입장을 보니 설레고 뿌듯했다. 선수들도 좋아하는 것 같았다"고 했다.
최 장관은 지난 4일 밀라노에 도착해 우리 정부의 대표로서 개회식에 참석했다. 한국은 22번째로 입장했다. 콜롬비아 다음 차례로 나섰다. 한국의 이탈리아어 표기는 'Repubblica di Corea'다. 이번 개회식에 대한민국 선수단은 밀라노 21명(임원 6명·선수 15명), 코르티나담페초 14명(임원 4명·선수 10명), 리비뇨 12명(임원 3명·선수 9명), 프레다초 3명(임원 2명·선수 1명)으로 나눠 참석했다. 최 장관은 한국 선수단의 입장에 박수를 보내는 모습이 잡히기도 했다.
최 장관은 밀라노 현장에서 급식 지원센터 방문, 코리아 하우스 개관식 참석 등의 일정을 소화하며 한국 선수단을 위한 격려를 아끼지 않았다. 최 장관은 선수들의 도시락을 직접 먹어본 소감도 밝혔다. 그는 "직접 방문해서 먹어보니 맛있었다"며 "선수들에게 큰 도움이 될 것이다"고 했다.
최 장관은 이날 오후에는 피겨스케이팅 단체전 팀 이벤트 남자 싱글 쇼트프로그램을 직관한다. 밀라노 아이스스케이팅 아레나를 방문해 한국 피겨 스타 차준환(서울시청)을 응원할 예정이다. 최 장관은 "쇼트트랙을 보지 못해 너무 아쉽다"고 했다. 일정을 소화한 뒤 8일 귀국한다.