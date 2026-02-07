'미담제조기' 유재석, 후배 향한 '막말 논란' 터졌다.."패션 상거지 같아"

[스포츠조선 김준석 기자] '미담 제조기'로 불리는 방송인 유재석이 예능에서 던진 한마디가 웃음을 자아냈다.

7일 방송된 놀면 뭐하니?에서는 '이불 밖은 위험해' 특집으로 한파 속 멤버들의 근황 토크가 펼쳐졌다.

이날 유재석, 하하, 주우재, 허경환, 김광규가 출연해 각자의 겨울 패션을 공개했다.

이 과정에서 모델 출신 방송인 주우재가 백바지를 입고 등장하자 유재석은 "멋 내다 얼어 죽는다. 오늘 의상 중에 최악이 너다"라고 직격했다.

이어 "우리 주변에 백바지 좋아하는 사람이 누구냐. 지석진이다. 나이 먹으면 백바지가 그렇게 당긴다"고 덧붙이며 웃음을 유도했다.

주우재는 "제가 제일 정상적으로 입었다"며 억울함을 호소했지만, 유재석은 급기야 "상거지 룩"이라는 표현까지 사용해 현장을 초토화시켰다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

