"이게 팀이야!" 야유 폭발, 토트넘 강등권 추락→불명예 역사 위기…'2008년 이후 가장 긴 무승 기록'

기사입력 2026-02-11 11:47


"이게 팀이야!" 야유 폭발, 토트넘 강등권 추락→불명예 역사 위기…'2…
사진=REUTERS 연합뉴스

"이게 팀이야!" 야유 폭발, 토트넘 강등권 추락→불명예 역사 위기…'2…
사진=REUTERS 연합뉴스

[스포츠조선 김가을 기자]토트넘이 불명예 역사를 남길 위기에 처했다.

토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 11일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대2로 패했다. 전반 추가 시간 말릭 치아우에게 실점한 토트넘은 후반 아치 그레이의 득점으로 1-1 균형을 맞췄다. 하지만 제이콥 램지에게 결승골을 내주며 고개를 숙였다.

이날 패배로 토트넘은 2026년 치른 리그 8경기에서 4무4패를 기록했다. 앞서 최근 리그 7경기 무승(4무3패)의 늪에 빠졌다. 2026년 들어 리그에서 단 1승도 거두지 못했다. 브렌트퍼드(0대0 무)-선덜랜드(1대1 무)-본머스(2대3 패)-웨스트햄(1대2 패)-번리(2대2 무)-맨시티(2대2 무)-맨유(0대2 패)를 상대로 승리하지 못했다. 토트넘은 7승8무11패(승점 29)를 기록하며 20개 팀 중 16위에 머물렀다. 강등권인 18위 웨스트햄(승점 24)과는 단 5점 차이다.


"이게 팀이야!" 야유 폭발, 토트넘 강등권 추락→불명예 역사 위기…'2…
사진=EPA 연합뉴스

"이게 팀이야!" 야유 폭발, 토트넘 강등권 추락→불명예 역사 위기…'2…
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
토트넘 팬들은 분노를 참지 못했다. 결국 야유를 쏟아냈다. 경기 뒤 프랭크 감독은 "승리하지 못해 정말 가슴이 아프다. 모든 것을 걸고 싸우고 있다. 까다롭고 어려운 상황"이라며 "부상, 출전 정지 징계 선수가 있다. 나는 불평한 적이 없다. 그게 내가 할 수 있는 일"이라고 말했다. 토트넘은 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키 등 주축 선수 10여명이 부상으로 이탈했다. 여기에 '주장' 로메로가 대형 사고를 쳤다. 손흥민의 뒤를 이어 토트넘의 주장을 맡은 로메로는 연달아 헛발질을 하고 있다. 직전 맨유와의 경기에선 레드카드 퇴장을 당했다. 올 시즌 벌써 두 번째 퇴장이다.

영국 언론 BBC는 '토트넘은 리그 8경기에서 승리가 없다. 이는 2008년 5월부터 10월까지 후안데 라모스 감독 체제에서 9연속 무승 이후 가장 긴 기록'이라며 '토트넘은 치명적 패배를 기록했다. 경기 종료 휘슬 뒤 많은 야유가 나왔다'고 보도했다. 이 매체는 토트넘 선수단에 평점 3~4점을 주는 데 그쳤다. 손흥민의 후계자로 불리던 사비 시몬스도 3.98점에 그쳤다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이지혜, '영유 안 가도 돼' 발언 후폭풍… "지혜 씨는 보냈잖아요" 댓글로 시끌

2.

유재석, '명품 12개월 할부'하던 신인이 '41억 납세왕' 되기까지… 울컥하게 하는 인생역전

3.

[SC줌人] 청룡 휩쓴 이성민, 예능판도 접수…‘풍향고2’→‘미우새’ 장악

4.

'사이다 상담' 이호선 교수 남편의 놀라운 정체...'날 버티게 해주는 존재' 유튜브 스타 신학자

5.

'‘600억 자산설' 전현무, 무심결에 곽튜브 재산 폭로 "신혼집 150평 이잖아"

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]불운이었던 김길리-美 충돌...눈앞에서 본 '세계 랭킹 1위'의 한 마디, "쇼트트랙, 운도 필요해"

2.

충격! 女크로스컨트리 韓선수 2명 '불법 물질 실격' 망신...장비검사서 '환경오염X전면금지' 불소 왁스 검출[밀라노-코르티나2026]

3.

홍명보호 이게 무슨 날벼락인가...중원 파괴됐다, 박용우-원두재 이어 백승호까지? 어깨 부상으로 교체돼

4.

'韓스키 레전드' 김나미 부단장→'18세 괴물보더'유승은에게 대통령 축전 전달... '약속의 땅' 리비뇨, 오늘은 최가온의 시간[밀라노-코르티나2026]

5.

[공식발표]문동주, WBC 2라운드부터 출전 가능! DPP 포함…류지현호, 배찬승 -김택연-유영찬도 등록

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.