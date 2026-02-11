"이게 팀이야!" 야유 폭발, 토트넘 강등권 추락→불명예 역사 위기…'2008년 이후 가장 긴 무승 기록'

토마스 프랭크 감독이 이끄는 토트넘은 11일(이하 한국시각) 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 뉴캐슬과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 1대2로 패했다. 전반 추가 시간 말릭 치아우에게 실점한 토트넘은 후반 아치 그레이의 득점으로 1-1 균형을 맞췄다. 하지만 제이콥 램지에게 결승골을 내주며 고개를 숙였다.
이날 패배로 토트넘은 2026년 치른 리그 8경기에서 4무4패를 기록했다. 앞서 최근 리그 7경기 무승(4무3패)의 늪에 빠졌다. 2026년 들어 리그에서 단 1승도 거두지 못했다. 브렌트퍼드(0대0 무)-선덜랜드(1대1 무)-본머스(2대3 패)-웨스트햄(1대2 패)-번리(2대2 무)-맨시티(2대2 무)-맨유(0대2 패)를 상대로 승리하지 못했다. 토트넘은 7승8무11패(승점 29)를 기록하며 20개 팀 중 16위에 머물렀다. 강등권인 18위 웨스트햄(승점 24)과는 단 5점 차이다.
사진=EPA 연합뉴스
사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스
토트넘 팬들은 분노를 참지 못했다. 결국 야유를 쏟아냈다. 경기 뒤 프랭크 감독은 "승리하지 못해 정말 가슴이 아프다. 모든 것을 걸고 싸우고 있다. 까다롭고 어려운 상황"이라며 "부상, 출전 정지 징계 선수가 있다. 나는 불평한 적이 없다. 그게 내가 할 수 있는 일"이라고 말했다. 토트넘은 제임스 매디슨, 데얀 쿨루셉스키 등 주축 선수 10여명이 부상으로 이탈했다. 여기에 '주장' 로메로가 대형 사고를 쳤다. 손흥민의 뒤를 이어 토트넘의 주장을 맡은 로메로는 연달아 헛발질을 하고 있다. 직전 맨유와의 경기에선 레드카드 퇴장을 당했다. 올 시즌 벌써 두 번째 퇴장이다.
영국 언론 BBC는 '토트넘은 리그 8경기에서 승리가 없다. 이는 2008년 5월부터 10월까지 후안데 라모스 감독 체제에서 9연속 무승 이후 가장 긴 기록'이라며 '토트넘은 치명적 패배를 기록했다. 경기 종료 휘슬 뒤 많은 야유가 나왔다'고 보도했다. 이 매체는 토트넘 선수단에 평점 3~4점을 주는 데 그쳤다. 손흥민의 후계자로 불리던 사비 시몬스도 3.98점에 그쳤다.