"K리그의 눈물" 일본은 커녕 동남아에도 밀린 현실…서울-강원-울산 중 1팀은 '16강 탈락'

2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지에 출전한 K리그 '3룡' 중 한 팀인 FC서울은 17일 중립경기장인 목동종합운동장에서 열린 산프레체 히로시마(일본)와의 대회 리그 스테이지 8차전에서 2대2로 비겼다. 전반 10분 클리말라의 선제골, 전반 27분 상대 자책골로 2-0 리드한 서울은 후반 추가시간 수비가 무너지며 제르망 료와 기노시타 고스케에게 릴레이 골을 헌납, 다잡은 승리를 놓쳤다.
3경기 연속 무승 늪에 빠진 서울은 2승4무2패 승점 10으로 ACLE 리그 스테이지 동부지구 12개팀 중 7위로 내려앉았다. 각 지구 1~8위팀에 주어지는 16강 진출권을 자력으로 확보할 기회를 놓친 채 18일에 열리는 순위 경쟁팀의 최종전 결과를 지켜봐야 하는 입장에 놓였다.
공교롭게 서울 아래엔 K리그 팀들이 나란히 포진했다. 9위 강원과 10위 울산은 승점 8(2승2무3패)로 서울과 2점차다. 강원과 울산은 승점뿐 아니라 득실차까지 -2로 똑같다. 다득점에서 강원이 3골 앞섰다. 강원은 이날 멜버른 시티(호주), 울산은 상하이 하이강(중국) 원정에서 16강 진출을 노린다.
사진제공=한국프로축구연맹
현재 리그 스테이지에 참가한 12개팀 중 절반인 6개팀이 16강에 진출했고, 3팀이 탈락 확정됐다. 현재 1~3위는 공교롭게 일본 J리그 삼총사 마치다 젤비아(승점 17), 비셀 고베(승점 16), 히로시마(승점 15)다. 안정적인 전력으로 16강 티켓을 전원 확보했다. 뒤이어 부리람 유나이티드(태국·승점 14), 멜버른 시티(승점 13), 조호르 다룰(말레이시아·승점 11)이 4~6위 성적으로 16강 진출권을 거머쥐었다. '동남아 듀오' 부리람, 조호르는 최종전에서 각각 상하이 선화와 고베를 각각 2대0과 1대0으로 꺾었다. 멜버른은 7차전에서 울산을 2대1로 꺾고 구단 역사상 최초로 16강 티켓을 조기에 확보했다.
그다음에 K리그 3룡이 포진했다. 중국슈퍼리그 삼총사 청두 룽청(승점 6), 상하이 선화(승점 4), 상하이 하이강(승점 3)이 10~12위로 전원 탈락 고배를 마셨다. 세 팀은 도합 23경기에서 단 2승에 그쳤다. '마지막 희망' 청두가 최종전에서 마치다에 패하며 중국의 16강 가능성은 완전히 사라졌다.
18일 경기를 앞두고 일본-동남아(호주)-한국-중국이 순위표에 줄지어 섰다. 한국은 순위상 동남아에 밀렸다. K리그의 마지막 자존심을 살릴 기회는 16강이다. 다만 모든 팀이 16강에 오를 수 있는 건 아니다. 조호르가 최종전에서 고베를 꺾으면서 K리그 3룡이 16강 티켓 2장을 두고 '집안싸움'을 벌일 운명에 놓였다. 지난시즌 광주 한 팀이 16강에 오른 것과 비교해 사정이 그나마 낫다.
마지막 날, 최후의 2팀을 가리기 위해선 경우의 수를 살펴야 한다. 서울은 히로시마전 무승부 충격에 휩싸였지만, 승점상 여전히 유리한 위치에 있다. 유일하게 탈락하는 경우의 수는 강원과 울산의 동반 승리다. 그렇게 되면 7위 강원, 8위 울산, 9위 서울로 순위가 바뀐다. 두 팀 중 한 팀이라도 비길 경우 16강에 오른다. 마지막까지 긴장의 끈을 놓을 순 없다.
강원과 울산은 서울을 신경쓸 것 없이 눈앞의 경기에서 승리하면 나란히 16강에 골인한다. 두 팀 승리시 7위 강원, 8위 울산, 9위 서울이 된다. 히로시마의 극장골이 준 선물이다. 나머지 경우엔 다득점에서 3골 앞선 강원이 유리하다. 강원이 비기고, 울산이 비기거나 패하면, 강원이 서울과 함께 16강에 오른다. 울산이 이기거나 비기고, 강원이 패하면, 울산이 막판 뒤집기로 서울과 함께 16강 막차에 탑승한다. 강원은 이미 16강 진출을 확정한 팀, 울산은 이미 16강 진출에 실패한 팀을 만난다. 동기부여에서 우위를 점할 것으로 예상된다.
어느 팀이 됐든, ACLE 16강 한-일전은 최소 한 경기 확정됐다. 동부지구 리그 스테이지 1위를 확정한 마치다가 리그 스테이지 8위와 3월에 홈 앤 어웨이로 8강 진출을 다툰다. 16강을 통과한 팀은 4월 사우디로 날아가 서부지구 팀들과 함께 8강전을 펼친다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com