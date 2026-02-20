김민재 또 불거진 EPL 이적설의 충격 진실, 뮌헨 구단의 매각 입장 변화 無..첼시-토트넘 "관심있지만 주급 20만파운드 감당 못한다"

[스포츠조선 노주환 기자]잠시 조용했던 한국 국가대표 수비수 김민재(30·바이에른 뮌헨)의 EPL 이적설이 최근 다시 제기됐다. 김민재의 경기 출전 시간이 오락가락하는 상황에서 독일 매체들은 첼시가 오는 여름 이적시장에서 토트넘과 김민재 영입을 두고 경쟁할 수 있다고 보도했다. 독일 현지 보도에 따르면 두 런던 클럽 모두 이 베테랑 수비수를 영입 후보 명단에 올렸으며, 첼시는 리버풀로 합류하게 된 스타드 렌의 센터백 제레미 자케를 놓친 후 김민재를 유력한 대안으로 검토 중인 것으로 알려졌다. 손흥민의 친정팀 토트넘도 수비 보강이 절실한 상황이라 김민재를 검토 중이라고 전했다.
영국 매체 팀토크는 이적 전문가 딘 존스를 통해 김민재의 EPL 이적설에 대한 진실을 체크했다고 20일 전했다. 그 보도를 보면 첼시 구단의 관심은 사실이지만, 실제 영입 시도 여부를 판단하기에는 아직 이르다고 한다. 딘 존스는 "김민재가 첼시와 연결되고 있고 어느 정도 관심이 있는 것은 사실이지만, 실제 이적 가능성은 여전히 낮다고 들었다"고 전했다. 또 그는 "첼시가 이전처럼 어린 선수들만 영입하려던 방침에서 벗어나 좀 더 열린 태도를 보이고 있다는 인상을 받았다. 경험과 노련미를 갖춘 선수를 영입할 가능성은 분명히 있다. 하지만 현재 김민재 관련 링크는 첼시가 여름 이적시장을 위해 고려 중인 여러 계획 중 하나다. 궁극적으로는 가성비가 좋은 영입을 찾고 있다. 김민재는 바이에른 뮌헨 내 연봉 상위 10위 안에 드는 고액 연봉자로 첼시가 추진할 수도 있는 잠재적 거래에 부담을 주는 요소"라고 설명했다.
김민재는 현재 바이에른 뮌헨에서 주급으로 약 20만파운드에 달하는 높은 급여를 받고 있는 것으로 알려졌다. 첼시나 토트넘이 이 주급을 맞출 수 있을 지는 미지수다. 현재 첼시의 최고 주급 선수는 주장 리스 제임스로 25만파운드다. 토트넘에선 주장 크리스티안 로메로와 사비 시몬스가 19만파운드로 주급이 가장 높다.
김민재와 바이에른 뮌헨의 계약 기간은 2028년 6월까지다. 따라서 뮌헨 구단은 그를 매각해야 한다는 압박을 전혀 받지 않고 있다고 한다. 다만 구단과 선수를 모두 충족시킬 좋은 제안이 올 경우 매각을 고려할 가능성은 있다고 한다. 뮌헨 구단은 미래 수비 라인의 안정을 위해 최근 센터백 우파메카노와 4년 연장 계약을 마쳤다. 요나탄 타와의 계약도 아직 많이 남아 있다. 독일 현지에선 구단 내부 고위층이 김민재 측에 적절한 제안이 올 경우 이적을 허용할 수 있다는 뜻을 전달했다는 보도가 나왔다. 이런 구단의 입장은 겨울 이적시장 때와 달라진 게 아니다.
김민재는 3년 전인 2023년 여름, 이탈리아 나폴리의 리그 우승을 안긴 후 독일 최강 바이에른 뮌헨으로 이적했다. 당시 뮌헨은 김민재 영입을 위해 약 4400만파운드로 추정되는 큰 이적료로 나폴리에 지급했다. 김민재는 첫 두 시즌 동안 각각 36경기와 43경기에 출전하며 바이에른 뮌헨의 핵심 선수로 빠르게 자리 잡았다. 지난 2024~2025시즌엔 팀내 부상자가 많아 몸상태가 안 좋은 상황에서도 무리해서 경기에 출전하며 리그 우승에 힘을 보탰다. 이번 시즌에는 부상으로 인한 경기 결장과 팀내 주전경쟁이 더 치열해지면서 리그 22경기 중 10경기에 선발 출전했다. 뱅상 콤파니 감독(뮌헨)은 부상자가 거의 없는 상황에서 로테이션 원칙을 지키고 있다. 우파메카노, 타, 김민재 그리고 이토 히로키 등이 경합 중이다. 현재 1~2옵션은 우파메카노와 타다. 부상 등 변수가 발생하지 않을 경우 김민재는 이번 시즌이 끝날 때까지 로테이션 기용에서 밀릴 수 있다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com