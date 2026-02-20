[공식발표]'싸박 공백 없다' 수원FC, 브라질 1부리거 마테우스 바비 영입 "승격에 힘 보탤것"[오피셜]

최종수정 2026-02-20 13:09

사진제공=수원FC

[스포츠조선 전영지 기자]'K리그1 득점왕' 싸박을 떠나보낸 수원FC가 브라질 1부리그 출신 스트라이커 마테우스 바비(마테우스 바르셀루스 다 시우바)를 영입했다.

지난 시즌 17골을 넣은 싸박이 리비아리그 알아흘리로 이적한 후 새 시즌 수원FC의 최전방에 대한 궁금증이 증폭되던 상황, 박건하 감독의 수원FC는 브라질 1부리그 주벤투지 출신으로 K리그 복수 구단이 눈독 들여온 바비 영입에 성공했다. 등록명은 마테우스 바비, 등번호는 9번이다.


1997년생 마테우스 바비는 1m91의 키에 단단한 피지컬을 바탕으로 2016년 브라질리그 마카에에서 프로 데뷔해 이후 브라질 명문구단과 포르투갈 1부 산타클라라, 우루과이리그 페냐롤 등에서 활약해온 베테랑 공격수다. 2020-2021시즌 보타보구에서 48경기 15골을 기록했고, 통산 218경기 48골 4도움을 기록한 전형적인 타깃형 스트라이커다. 최전방에서 제공권이 뛰어나고 몸 싸움, 강력한 전방 압박 능력에 세트피스, 포스트 플레이에 강점을 지닌 공격수로 K리그 복수의 팀들이 눈독 들였으나 결국 수원 유니폼을 입게 됐다.지난 시즌엔 임대복귀한 주벤투지에서 20경기 2골을 기록했다. 수원FC구단은 "1m91의 신장을 활용한 헤더와 세트피스 상황에서의 움직임이 강점인 마테우스 바비가 수원FC 최전방에 날카로움과 무게감을 더할 것"으로 기대했다.

마테우스 바비는 구단 인터뷰를 통해 "구단의 모든 사람들이 따뜻하게 맞아줘서 한국의 문화와 일상에 적응하는 데 큰 도움이 되고 있다"며 "골과 경기력으로 이 신뢰와 도움에 보답하며, 승격에 힘을 보태겠다"고 각오를 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

◇마테우스 바비 프로필

이름: Matheus Barcelos da Silva (등록명: 마테우스 바비 / 9번)

국적: 브라질


생년월일: 1997년 7월 18일

포지션: FW

신체조건: 1m91-80kg

주요경력

-2025 EC 주벤투지

-2024 CA 페냐롤

-2023 고이아스

-2022-2023 CD 산타 클라라

-2021-2022 아틀레치쿠 파라나엔시

-2020-2021 보타포구 FR

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

