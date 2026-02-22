'날 왜 교체해?' 손흥민, 메시 앞에서 불만 폭발...'리그 첫 도움' SON, 메시 상대 인생 첫 승→LA FC, 인터 마이애미 3-0 완벽 제압

LA FC는 22일 오전 11시30분(한국시각) 미국 LA의 메모리얼 콜리세움에서 열린 인터 마이애미와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 개막전에서 3대0으로 승리했다. 손흥민이 리그 1호 도움으로 승리에 결정적인 역할을 해냈다.
LA FC는 4-3-3 포메이션을 가동한다. 골문은 위고 요리스가 지켰다. 세르히 팔렌시아, 은코시 타파리, 라이언 포르테우스, 에디 세구라로 수비진을 구성했다. 중원에는 티모시 틸먼, 스테판 에스투피냔, 마르크 델가도가 나섰다. 손흥민을 중심으로 드니 부앙가와 다비드 마르티네스가 공격을 맡았다.
이에 맞서는 인터 마이애미는 4-2-3-1 포메이션을 준비했다. 데인 세인트 클레어가 골문을 맡았다. 노아 앨런, 미카엘 도스 산토스, 막시밀리아노 파콘, 이안 프레이로 4백이 구성됐다. 중앙에는 야닉 브라이트와 로드리고 데 폴이 위치했다. 메시를 중심으로 텔라스코 세고비아, 마테오 실베티로 2선이 형성됐다. 최전방은 헤르멘 베르테라가 책임졌다.
손흥민에게 결정적인 찬스가 왔다. 전반 6분 LA FC의 공격에서 손흥민에게 완벽한 스루패스가 연결되면서 일대일 기회가 찾아왔다. 손흥민은 골키퍼를 제치고 슈팅을 시도하려고 했지만 타이밍을 놓쳤다. 뒤따라온 부앙가에게 패스를 넘겼고, 부앙가가 곧바로 슈팅을 날렸지만 골키퍼가 막아냈다. 손흥민도 아쉬워한 찬스였다.
점유율 자체는 인터 마이애미가 높았지만 LA FC는 흥부 듀오로 맞섰다. 손흥민과 부앙가의 조합은 이번 시즌에도 위협적이었다. 전반 13분 손흥민이 좋아하는 위치에서 프리킥 찬스가 나왔다. 벽에 맞은 뒤에 재차 슈팅했지만 수비에 막혔다.
손흥민이 달릴 때마다 LA FC의 찬스가 만들어졌다. 전반 24분 손흥민이 중앙에서 탈압박한 뒤 질주했다. 부앙가한테 패스를 내줬다. 슈팅을 만들어가는 과정에서 두 선수의 호흡이 어긋나면서 찬스가 무산됐다. 메시는 2선에서 계속 볼을 잡았지만 아직까지는 존재감이 미비했다. 인터 마이애미는 시즌 첫 경기라 공격진의 호흡이 어색했다. LA FC도 공격수들의 동선 정리가 필요해 보였다.
전반 38분 손흥민의 발끝에서 LA FC의 득점이 터졌다. 손흥민이 공을 잡은 뒤 마르티네스에게 넘겼고, 마르티네스가 간결한 마무리로 1-0을 만들었다. 손흥민의 리그 첫 도움이었다.
전반 추가시간 다시 한번 LA FC에 결정적인 기회가 왔다. 손흥민이 수비진을 끌어 당기면서 공간이 발생했다. 부앙가가 마르티네스한테 연결해주면서 일대일 찬스가 왔다. 마르티네스가 첫 골과 똑같이 감아찼지만 이번에는 골대를 빗겨갔다. 전반 종료 직전 메시의 첫 슈팅이 골대 구석으로 향했지만 살짝 벗어났다.
인터 마이애미는 후반 시작과 함께 파쿤도 무라를 넣으면서 변화를 시도했다. 무라가 오른쪽 수비수였지만 적극적으로 공격에 나서면서 분위기가 조금씩 달라졌다. 달라진 분위기에 손흥민이 공을 잡는 횟수가 많이 줄었다.
인터 마이애미의 오른쪽 공격이 더욱 날카로워졌다. 후반 19분 무라의 크로스를 받은 베르테라가 머리에 맞췄지만 골대 옆으로 벗어났다.
LA FC가 다시 간격을 벌렸다. 후반 28분 달려가는 부앙가를 향해 틸먼이 롱패스를 보냈다. 세인트 클레어가 애매하게 나오자 부앙가가 머리로 치고 달렸고, 빈 골대로 밀어 넣었다. 세인트 클레어 골키퍼의 치명적인 실수였다. LA FC가 승기를 잡았다.
인터 마이애미는 후반 36분 루이스 수아레스까지 투입해 전력을 다했다. 손흥민의 환상적인 도움이 무산됐다. 후반 43분 페널티박스 안에서 침투한 손흥민이 골키퍼를 제치고, 부앙가한테 완벽한 패스를 찔러줬다. 부앙가가 넘어지면서 슈팅했지만 수비수들 맞고 골키퍼 품에 안겼다.
손흥미은 후반 44분 교체되면서 경기를 마무리했다. 손흥민은 마르크 도스 산토스 감독에게 교체에 대한 불만을 표시했다. 손흥민이 나간 후 LA FC는 부앙가의 발끝에서 나단 오르다즈의 쐐기골이 나오면서 대승을 완성했다.
이날 승리로 손흥민은 메시를 상대로 첫 승을 거뒀다. 지금까지 손흥민과 메시의 대결에선 '축구의 신'이 앞서고 있었다. 메시는 바르셀로나 시절이었던 2018~2019시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 조별리그에서 손흥민의 토트넘과 충돌했다. 당시 토트넘은 1무 1패를 거뒀다. 유럽이 아닌 미국에서 손흥민은 메시를 제압했다.