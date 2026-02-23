서포터스 '구신'과 함께 출정식 마친 김해FC, 28일 안산과 홈에서 역사적 첫 K리그2 개막전 갖는다

기사입력 2026-02-23 10:27


서포터스 '구신'과 함께 출정식 마친 김해FC, 28일 안산과 홈에서 역…
사진제공=김해FC

[스포츠조선 노주환 기자]2026년 K리그2(2부)무대에 첫 도전하는 김해FC2008이 선전을 다짐하는 출정식을 갖고, 역사적인 첫 걸음을 내디뎠다.

김해FC는 22일 롯데호텔앤리조트 김해에서 열린 이번 출정식엔 구단주 홍태용 김해시장과 지역 정치계 인사, 한웅수 프로축구연맹 부총재를 비롯한 축구계 인사, 스포츠트라이브 황효진 대표이사 등 후원사 관계자, 서포터스 '구신(거북이 신)'과 축구팬 등 약 400여명이 참석했다. 모두 김해FC의 도전을 한마음 한 뜻으로 함께 응원하고 축하하는 자리였다.

관내 청소년 댄스팀의 축하공연으로 막을 올린 출정식에서는 참석한 내외빈의 축사, 손현준 감독의 출정사와 주장단의 결의문 낭독, 선수단 소개를 비롯해, 지난달 리뉴얼한 새 엠블럼을 화려한 비쥬얼의 3D 영상으로 구현하여 공개했다. 2026시즌 공식 유니폼 킷 4종을 선수들이 실제 착용하고 나와 팬들의 뜨거운 호응을 불러일으켰다. 또 지난 K3리그 우승 상금으로 관내 유소년 축구팀과 아동시설에 후원 물품을 전달하는 등 훈훈한 사회공헌 활동도 함께 진행했다. 팬들의 질문에 선수들이 직접 대답하는 Q&A 코너를 비롯해, 선수단과의 하이파이브, 사인 이벤트 등 팬들과 더욱 가까이서 소통하는 시간도 가졌다.

김해FC 구단주 홍태용 김해시장은 "28일 홈 개막전을 5일 여 앞두고 오늘 이 자리에서 단단한 결의를 다시 한번 다지게 되었다"면서 "앞으로도 김해FC를 향해 많은 응원과 관심을 부탁드리며 우리 구단이 나아갈 도전의 길을 함께 해 주시길 바란다"고 말했다. 김해FC는 오는 28일 오후 2시 김해종합운동장에서 안산 그리너스를 상대로 역사적인 시즌 첫 홈 개막전을 치른다. 구단은 개막전을 맞아 승용차 1대를 포함, 다양한 경품과 다채로운 이벤트를 마련해 시민과 팬들에게 즐거움을 선사할 예정이다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] 이진호 "최준희 결혼소식, 외할머니는 뉴스 통해 접한듯…23년 주거침입 신고 사건後 연락 거의 두절"(연예뒤통령)

2.

박나래, 새해 인사하던 여유는 어디로…"일상 무너져 정신적 불안상태"

3.

한지민, 촬영장 '갑질 감독' 폭로...실명 언급에 '긴급 모자이크'

4.

이서준, ♥3살 연하 무용인과 결혼..박소담·이상이·이유영 '한예종' 10학번 총출동

5.

유재석, 지석진 환갑에 '현금 200만 원' 쾌척…'16년 의리' 빛났다

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

스포츠 많이본뉴스
1.

역대 최장 미쳤다! 한화, 노시환 11년 307억원 다년계약 전격 완료…"역사적 계약 감사드린다" [공식발표]

2.

한화, 日 꼴찌 지바 롯데에 0-18 참패...에르난데스 152㎞ 호투만 위안[오키나와 현장]

3.

"구위 하나는 역대급" 가라비토 시볼드, 그 수준이 아니다, '평균 190이닝' 에이스가 2선발?

4.

'가상의 류지현호' 키움, KBO 매운 맛 증명! 대만에 13안타 '폭격' 7대2 역전승…연습경기 1승1무 마감

5.

'이럴 수가' 김민재(29, 토트넘)의 EPL 합류→가능성 無…첼시가 여전히 관심 "유럽대항전 여부도 중요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.