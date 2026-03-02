英 매체 단독 보도! '흥민이 형, 김민재 어때?' 뮌헨 이적설 터졌다…멀티 플레이어 "잠재력 뛰어나"

기사입력 2026-03-03 00:00


英 매체 단독 보도! '흥민이 형, 김민재 어때?' 뮌헨 이적설 터졌다……
아치 그레이가 바이에른 뮌헨의 관심을 받고 있다. 사진=더 로어 티어스

英 매체 단독 보도! '흥민이 형, 김민재 어때?' 뮌헨 이적설 터졌다……
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘 홋스퍼의 미드필더 아치 그레이(19)가 여름 이적시장을 앞두고 뜨거운 관심을 받고 있다.

영국 팀토크는 2일(한국시각) '바이에른 뮌헨과 보루시아 도르트문트가 그레이의 상황을 주시하고 있다'며 '두 구단 모두 그를 잠재력이 매우 높은 선수로 평가하고 있으며, 불안한 토트넘의 상황이 현실적인 영입 기회가 될 수 있다고 본다'고 단독 보도했다.


英 매체 단독 보도! '흥민이 형, 김민재 어때?' 뮌헨 이적설 터졌다……
EPA연합뉴스
그레이는 지난 2024년 7월 리즈 유나이티드에서 토트넘으로 이적한 이후 빠르게 핵심 자원으로 자리 잡았다. 그레이는 중앙 미드필더, 센터백, 오른쪽 풀백을 소화할 수 있는 다재다능한 자원으로 평가 받는다. 팀이 강등 위기에 놓인 올 시즌에도 맡은 역할에서 기대 이상의 퍼포먼스를 보였다.

토트넘의 강등 가능성이 나오면서 팀 내 유망 자원에 대한 외부 구단들의 관심은 계속되고 있다. 뮌헨과 도르트문트는 그레이가 리즈에서 떠나기 전부터 관심을 보여온 클럽이다. 이번 여름 이적시장에서 그레이의 영입을 노릴 가능성이 크다.


英 매체 단독 보도! '흥민이 형, 김민재 어때?' 뮌헨 이적설 터졌다……
AFP연합뉴스
매체는 '두 구단 모두 그레이의 성장 가능성을 높이 평가하며, 자신들의 지도 아래에서 세계적인 선수로 발전할 수 있다고 믿고 있다'며 '뮌헨은 유망주 육성에 강점이 있고, 도르트문트는 젊은 선수들에게 출전 기회를 적극적으로 부여하는 구단으로 잘 알려져 있다'고 설명했다.

토트넘이 강등될 경우 다수의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 구단들도 그레이 영입전에 뛰어들 준비가 돼 있다고 한다. 그레이가 원할 경우 EPL에 잔류할 수 있는 선택지가 있는 셈이다. 그러나 토트넘은 다음 시즌과 그 이후를 대비해 팀을 안정화하려는 상황에서 그레이를 지키고 싶어 할 것으로 보인다.


英 매체 단독 보도! '흥민이 형, 김민재 어때?' 뮌헨 이적설 터졌다……
EPA연합뉴스
그레이의 계약은 오는 2030년까지 남아 있어 토트넘은 일정 부분 안전장치를 갖고 있다. 하지만 독일 명문 구단들의 관심은 그레이에게는 솔깃한 제안이 될 수 있다. 그레이가 뮌헨으로 이동한다면 한국 국가대표팀 수비수 김민재와 함께 뛸 가능성이 있다. 그레이는 토트넘 전 주장인 손흥민과도 호흡을 맞춘 바 있다. 손흥민의 열렬한 팬으로도 알려져 있지만, 지난 여름 이적시장에서 손흥민이 LAFC로 떠나면서 이별하게 됐다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조수연 “♥신윤승과 결혼, 예비 신부입니다”..박용호 주례·엄지인 사회 지원

2.

"장항준보다 흥행 못했다" 류승완 감독, 손석희 질문에 쿨하게 내놓은 답 ('질문들')

3.

‘뉴진스 출신’ 다니엘, 3·1절에 일본서 태극기 흔들었다..누리꾼 “의미 있는 행동” 응원

4.

박수홍, 16개월 딸에 '700만원' 침대 안 아까운 '딸바보'..."다 사줄게" ('행복해다홍')

5.

같은 사람 아닌 줄..유명 스타, 父 사망 후 뼈만 남아 “식사도 제대로 못해”

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

'이럴수가' 156㎞ 위력투 뒤 3실점 충격, 韓 에이스 이대로 괜찮나…결국 조기 교체[오사카 현장]

3.

"너무나 힘든 현실" 다리 절단 피한 '스키 여제' 린지 본, 휠체어 타고 마침내 집으로

4.

韓 축구 비상, "발목 부상 우려" 손흥민, '깜짝 근황' 정상이 아니다→격투기급 반칙에 아킬레스건 작살날 뻔..."얼음찜찔하며 절뚝여"

5.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

스포츠 많이본뉴스
1.

김태형 감독 "삼일절이잖아!" → 3월 1일 롯데, 지바 롯데전 기를 쓰고 이긴 이유 [미야자키 현장]

2.

'이럴수가' 156㎞ 위력투 뒤 3실점 충격, 韓 에이스 이대로 괜찮나…결국 조기 교체[오사카 현장]

3.

"너무나 힘든 현실" 다리 절단 피한 '스키 여제' 린지 본, 휠체어 타고 마침내 집으로

4.

韓 축구 비상, "발목 부상 우려" 손흥민, '깜짝 근황' 정상이 아니다→격투기급 반칙에 아킬레스건 작살날 뻔..."얼음찜찔하며 절뚝여"

5.

헉! 롯데 또 날벼락 → 캠프 이틀 남기고 부상자 발생.. 마당쇠투수 급거 귀국 [미야자키 속보]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.