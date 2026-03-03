'역대급 오피셜' 미쳤다! 대패 후 열받은 메시, 결국 손흥민과 한 팀에서 뛴다…MLS 공식 발표 "여름 뱅크 오브 아메리카 스타디움 확정"
|
|
|손흥민과 리오넬 메시가 한 팀으로 뛸 가능성이 커지고 있다. 사진=MLS
|
|
|<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
[스포츠조선 강우진 기자]2026시즌에는 손흥민과 리오넬 메시가 한 팀에서 뛰는 모습을 볼 가능성이 크다.
미국 애슬론 스포츠는 3일(한국시각) '미국 메이저리그사커(MLS)는 매년 여름 올스타전을 개최하며, 리그 최고의 선수들이 유럽 클럽 또는 멕시코 리그의 올스타 팀과 맞붙는다'고 보도했다.
MLS 사무국은 2026 MLS 올스타전은 멕시코 리가 MX 올스타 팀과의 경기로 치러진다고 공식 발표했다. 양 리그 올스타 팀은 최근 2년 연속 맞대결을 펼쳤다.
|
|
|사진=LAFC
리그는 공식 홈페이지와 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 친선경기를 발표했다. 홍보 이미지에는 인터 마이애미의 메시, LAFC(로스앤젤레스 FC)의 손흥민, 밴쿠버 화이트캡스의 토마스 뮐러 등이 등장했다.
경기는 샬럿 FC의 홈구장인 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열리며, 수용 인원은 7만5037명이다. 이번 발표로 인해 올여름 열릴 이 친선경기에서 메시와 손흥민이 한 팀으로 뛸 가능성이 제기되며 많은 팬들의 기대를 모으고 있다.
|
|
|AFP연합뉴스
두 선수는 지난 주말 2026 MLS 시즌 개막전에서 처음으로 맞대결을 펼쳤고, LAFC가 인터 마이애미를 3대0으로 꺾었다. MLS는 리가 MX 올스타 팀과 맞붙는 2026 MLS 올스타전이 2026년 7월 30일 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 열린다고 확인했다.
MLS는 "2026 MLS 올스타전이 노스캐롤라이나주 샬럿의 뱅크 오브 아메리카 스타디움에서 멕시코 최상위 축구 리그인 리가 MX 올스타 팀과 맞붙게 된다"며 "많은 기대를 모으는 이번 경기는 해당 경기장에서 처음으로 열리는 올스타전"이라고 전했다.
|
|
|AFP연합뉴스
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.