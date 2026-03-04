[현장라인업]'한일 설욕전' FC서울 승부수 던졌다…'통곡의 벽' 야잔→로스 '전격' 동시 투입

기사입력 2026-03-04 18:05


[현장라인업]'한일 설욕전' FC서울 승부수 던졌다…'통곡의 벽' 야잔→…
사진제공=한국프로축구연맹

[현장라인업]'한일 설욕전' FC서울 승부수 던졌다…'통곡의 벽' 야잔→…
사진제공=FC서울

[상암=스포츠조선 김가을 기자]FC서울이 최정예 멤버를 내세운다.

FC서울은 4일 서울월드컵경기장에서 비셀 고베(일본)와 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 1차전을 치른다.

서울은 4-4-2 포메이션을 활용한다. 클리말라와 안데르손이 공격을 이끈다. 송민규, 바베츠, 이승모, 조영욱이 2선에 포진한다. 수비는 김진수, 로스, 야잔, 최준이 담당한다. 골문은 구성윤이 지킨다.

20여일 만의 '리턴 매치'다. 두 팀은 지난달 17일 고베에서 리그 스테이지 7차전을 치렀다. 당시 서울이 0대2로 패했다. 서울은 고베를 홈으로 불러 설욕에 나선다. 핑계는 없다. 지난달 비셀 고베와의 2026년 첫 공식전은 경기력은 물론이고 선수단 컨디션도 완전하지 않았다. 이번엔 다르다. 서울은 ACLE 두 경기, 홍콩 구정컵 1경기, K리그1 1경기를 소화했다. 지난달 28일 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 개막전에서 2대1로 승리하며 올 시즌 첫 승리를 거머쥐었다.

무엇보다 올 시즌 '첫' 상암 경기다. 서울은 지난달 17일 히로시마와의 홈 경기를 안방에서 치르지 못했다. 서울월드컵경기장 잔디 문제 때문이었다. 서울 이랜드(2부)의 배려로 목동종합운동장을 빌려 경기했다. 이번엔 목동이 아닌 홈, 상암에서 경기한다.

결전을 앞둔 김 감독은 이를 악물었다. 그는 3일 열린 공식 기자회견에서 "지난해 ACLE 시작할 때 순위 상관 없이 일단 16강에만 올라가자고 했다. 소기의 목적은 달성했다. 16강전이다. 이제부터는 목표를 상향조정해서 한 단계, 한 단계 가야하지 않나 싶다. 선수들에게도 동기부여가 될 것이다. K리그1 개막전에서 승리를 했다. 자신감이 올라온 상태다. 홈에서 첫 선을 보이는 시간이다. 선수들도 잘 할 것으로 생각한다. 고베전 홈 앤드 어웨이지만, 홈에서 좋은 결과 가지고 와야 원정 가서도 편하게 할 수 있는 상황이 된다. 최선을 다해 하겠다"고 했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'영앤리치' 혜리, 강남 빌딩 2채 중 삼성동 건물 145억 매물로…'40억 차익' 노린다

2.

홍석천, 주식 대폭락에 패닉 "아침에 폭망...심장마비 올 듯"

3.

'최동석과 이혼' 박지윤, '56kg' 인생 최저 몸무게 인증 "매일 아침 뛴다"

4.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

5.

"작업실 가두고 폭언만"…'조선족 래퍼→마약 의혹' 디아크, 이번엔 소속사 저격[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

3.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

4.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

5.

"2등으로는 안될거야" 올림픽 금메달 23개 전설의 경고? 팀 USA 누구도 유니폼을 벗지 않았다

스포츠 많이본뉴스
1.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

2.

기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

3.

"팬들은 이래서 미친다" 사우디 '돈방석'에 이어 주급 40만파운드 인상도 사인 미룬 맨유 캡틴..'돈 보다 우승 야망이 먼저다'

4.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

5.

"2등으로는 안될거야" 올림픽 금메달 23개 전설의 경고? 팀 USA 누구도 유니폼을 벗지 않았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.