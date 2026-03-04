[현장인터뷰]'적지에서 승리' 미하엘 스키베 日 고베 감독 "선수들 칭찬…모두가 보여준 노력에 기쁘다"

기사입력 2026-03-05 00:47


[현장인터뷰]'적지에서 승리' 미하엘 스키베 日 고베 감독 "선수들 칭찬…
4일 오후 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 비셀 고베의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 1차전 경기. 경기 준비하는 비셀 고베 미하엘 스키베 감독. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.04/

[상암=스포츠조선 김가을 기자]"모두가 보여준 노력에 기쁘다."

미하엘 스키베 비셀 고베 감독의 말이다.

비셀 고베는 4일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 1차전에서 1대0으로 승리했다. 두 팀은 11일 고베에서 16강 2차전을 치른다.

경기 뒤 스키베 감독은 "우리 팀을 먼저 칭찬하고 싶다. 어려운 경기였다. 전반에 잘 했다. 기회도 만들고 득점도 했다. 서울이 후반에 힘주고 압박해서 어려웠다. 힘든 시간이었다고 생각한다. 그래서 좋은 결과라고 생각한다. 기쁘다. 다음 경기도 오늘만큼 어려울 것이라는 점을 안다. 잘 준비하겠다"며 "팀 모두가 보여준 퍼포먼스가 기쁘다. 공격진도 잘했고, 수비 가담도 잘해줬다고 생각한다. 컴팩트했다. 공중볼도 잘 땄다. 모두가 보여준 노력에 기쁘다"고 말했다.

그는 경기 중 작전판으로 지시한 내용에 대해선 "코너킥 수비 상황에서 누가 누구를 막는지, 수비 포지셔닝에 대한 얘기였다"고 설명했다.


[현장인터뷰]'적지에서 승리' 미하엘 스키베 日 고베 감독 "선수들 칭찬…
4일 오후 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울과 비셀 고베의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 1차전 경기. 전반 비셀고베 툴레스에게 선취골을 허용한 FC서울. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.03.04/
한편, 이날 결승골을 넣은 마테우스 툴레르는 "어려운 경기라는 것을 알았다. 잘 준비했다. 중요한 경기라고 생각해서 기쁘다. 전반적으로 잘했다고 생각한다. 전반 경기력이 좋았다. 후반에 서울이 좋은 경기력을 보였다고 생각한다. 하지만 우리도 꽤 잘했다고 생각한다. 이제 한 경기 이겼다는 것이다. 1승이 더 필요하다. 더 잘 준비하겠다"고 다짐했다.

상암=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

산다라박, 박봄 폭로에 참담한 심경 "마약 한 적 없어, 그녀가 건강하길"

3.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

4.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

5.

이휘재, 캐나다 아니었다…"한국에 머물고 있는 중, ♥문정원만 떠났다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'체코전 선발 전격 공개' 류지현 감독…"최고 인기 스포츠인데, 최근 실망만 드렸다"[도쿄 일문일답]

2.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

3.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

4.

4×MVP 맞아? WBC '빅3'중 오타니만 죽쑤네, 저지 2안타 2타점-소토 투런홈런 폭발

5.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

스포츠 많이본뉴스
1.

'체코전 선발 전격 공개' 류지현 감독…"최고 인기 스포츠인데, 최근 실망만 드렸다"[도쿄 일문일답]

2.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

3.

'최약체인데 정우주까지?' 한국, 체코 반드시 잡는다, 선발은 소형준…"첫 단추 잘 끼우겠다"

4.

4×MVP 맞아? WBC '빅3'중 오타니만 죽쑤네, 저지 2안타 2타점-소토 투런홈런 폭발

5.

손흥민 있었으면 노렸을텐데..."토트넘 제발 강등" 기도하는 팀 있다, "예의주시 중"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.