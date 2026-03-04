韓 초대형 경사! 양민혁, 토트넘 1군 데뷔 초임박→"시몬스 밀어낼 재능"…빠른 템포+잠재력 뛰어나

[스포츠조선 강우진 기자]강등 위기에 놓인 토트넘 홋스퍼가 양민혁에 주목하고 있다. 사비 시몬스가 양민혁에게 주전 자리를 위협받을 수 있다는 분석이 나온다.
영국 풋볼팬캐스트는 4일(한국시각) '토트넘은 현재 난처한 상황에 처해 있다. 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 잔류를 확신할 수 없는 만큼 미래 계획을 세우는 일도 쉽지 않다'며 '미래를 바라보면 토트넘은 새로운 상징적 인물을 찾을 수 있다. 그 주인공은 바로 양민혁이다'고 전했다.
사진=코번트리 시티
토트넘은 이번 시즌 강등권을 눈앞에 두고 있다. 리그 10경기 연속 무승으로 팀 전체가 무너져 내리고 있다. 강등권의 웨스트햄 유나이티드와 승점차는 4점에 불과하다.
전력 면만 놓고 보면 토트넘은 잉글랜드 1부리그에서 상위권에 속하는 스쿼드를 보유하고 있다. 하지만 팀으로서의 조직력과 경기력 모두 리그 하위권 수준이다. 비판의 중심에 있는 선수는 사비 시몬스다. 그는 이번 시즌 계속 기용될 것으로 보이지만, 장기적으로는 선발 자리가 위협받고 있다. 데얀 클루셉스키와 제임스 매디슨이 부상인 상황에서 시몬스가 팀의 플레이메이커가 돼야 했지만, 아직까지 적응하지 못했다는 평가가 나온다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
매체는 '시몬스는 독일 분데스리가에서 진정한 스타였고, 앞날이 창창한 선수였다'면서도 '그러나 프리미어리그의 현실은 그를 강하게 압박하고 있다. 토트넘이 올여름 창의적인 미드필더를 영입하더라도 이상하지 않을 상황'이라고 전했다.
토트넘은 변화를 모색해야 하지만, 현재 선택지는 제한적이다. 토트넘은 최근 몇 년간 핵심 공격수들을 효과적으로 대체하지 못한 채 떠나보냈다. 대표적으로 해리 케인과 손흥민이 있다.
매체는 '특히 손흥민은 지난여름 LAFC로 이적한 이후 그 공백이 뼈아프게 느껴지고 있다'며 '시몬스와 랭달 콜로 무아니 같은 영입생들은 그 빈자리를 메우지 못했다'고 평가했다.
AFP연합뉴스
토트넘은 강등을 피하길 바라야 하고, 미래를 설계해야 한다. 새로운 에이스를 찾아야 하는데 그 역할을 양민혁이 할 수 있다고 매체는 주장했다.
풋볼팬캐스트는 '양민혁은 지난여름 토트넘에 합류했다. 시즌 전반기에는 잉글랜드 2부리그 포츠머스에서 임대로 뛰었고, 1월에는 승격 경쟁 중인 코번트리 시티로 팀을 옮겼다'며 '토트넘은 여러 약점이 있지만, 유소년 시스템 운영에 있어서는 신중하고 효과적이다. 양민혁은 유망한 공격수로 성장했다'고 평가했다.
사진=코번트리 시티
이어 '그는 아직 토트넘 1군 데뷔전을 치르지 않았지만, 빠른 템포와 엄청난 잠재력을 지니고 있다'며 '만약 내년에 1군 자리를 확보한다면, 시몬스에게는 위협이 될 수 있다'고 했다.
시몬스는 전형적인 윙어는 아니다. 윙어가 부족하기에 왼쪽에서 기용되는 경우가 잦다. 클루셉스키와 매디슨이 복귀할 경우 시몬스는 중앙이 아닌 측면에서 경쟁해야 한다. 이 경우 양민혁과 포지션 경쟁자가 될 수 있다.