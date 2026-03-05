K리그와 HD현대일렉트릭이 함께하는 'HD Football Day x K League', 베트남 호치민에서 어린이 축구교실 개최

[스포츠조선 윤진만 기자]한국프로축구연맹과 K리그 공식 에너지 파트너 HD현대일렉트릭이 함께하는 'HD Football Day x K League'가 7일 베트남 호치민 통 ? 스타디움에서 열린다.
'HD Football Day x K League'는 축구를 통해 베트남 어린이들의 꿈을 응원하고, K리그의 아시아 시장 확장과 HD현대일렉트릭의 사회적 책임 실천을 함께 추구하는 사회공헌활동이다. 슬로건은 'Highlight Your Dream(네 꿈을 밝혀라)'으로, 축구를 통해 어린이들이 스스로 가능성을 발견하고 꿈을 향해 도전하도록 응원한다는 의미를 담고 있다.
이번 행사는 지난해 10월 하노이에서 열린 첫 행사에 이은 두 번째 프로그램으로, 베트남 남부 지역 어린이들에게 축구를 통해 꿈과 희망의 메시지를 전하고자 마련됐다.
특히 베트남 국가대표팀을 이끄는 김상식 감독과 이운재 이정수 코치가 행사에 참여해 어린이들을 직접 지도하며, 베트남 축구를 대표하는 지도자들이 재능기부 형식으로 함께한다는 점에서 의미를 더한다.
이번 행사에는 자체 홈페이지 공개 모집을 통해 선발된 6세~11세 베트남 어린이 100명이 참가한다. 어린이들은 기본기 훈련과 팀 프로그램에 참여하며, 보호자를 위한 레크리에이션 프로그램과 럭키드로우 이벤트도 함께 진행된다.
또한, 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스와 고대곡물 전문기업 그레인온이 물품 후원으로 참여해 참가자들에게 기념품을 제공한다.
한편, 연맹과 HD현대일렉트릭은 'HD Football Day x K League'을 통해 베트남 내 다양한 지역과 계층을 대상으로 축구를 매개로 한 사회공헌활동을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com