'라인업 대거 변경' 신상우호, 필리핀전 선발 명단 공개...손화연-전유경 출격[여자 아시안컵 라인업]

기사입력 2026-03-05 11:08


'라인업 대거 변경' 신상우호, 필리핀전 선발 명단 공개...손화연-전유…
사진=KFA SNS 캡처

[스포츠조선 이현석 기자]신상우 감독이 이끄는 한국 여자축구 대표팀이 아시안컵 여정을 이어간다.

한국은 5일 낮 12시(한국시각) 호주 골드코스트의 골드코스트 스타디움에서 필리핀과의 2026년 아시안컵 조별리그 A조 2차전 경기를 벌인다.

이번 대회에는 총 12개팀이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 후 각 조 1, 2위와 조 3위 중 성적이 좋은 상위 2개팀이 8강 토너먼트에 오른다. 4강 진출팀과 8강 탈락 팀 중 플레이오프 승리팀 등 총 6개 팀이 2027년 FIFA 여자월드컵 출전권을 획득한다. 지난 2022년 대회에서 준우승을 달성한 한국은 이번 대회 우승 및 4회 연속 월드컵 본선 진출을 목표로 한다. 한국 여자축구는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 21위로 41위인 필리핀보다 객관적인 전력과 평가가 앞선다.

신상우 감독은 4-4-2 포메이션을 꺼냈다. 손화연(강진SWAN) 전유경(수원FC위민)이 최전방에 포진했고, 김신지(레인저스), 박수정(AC밀란), 정민영(오타와래피드), 문은주(화천KSPO)가 중원을 구성했다. 이민화(화천KSPO) 추효주(오타와래피드) 고유진(인천현대제철) 김진희(경주한수원)가 포백을 꾸리고, 김민정(인천현대제철)이 골키퍼 장갑을 낀다.

한국은 지난 첫 경기에서 이란을 3대0으로 꺾었다. 전반에만 20개의 슈팅을 시도했다. 다만 정확도가 크게 떨어졌다. 어이없는 방향으로 향하는 슈팅도 꽤 많았다. 필리핀을 상대로 더 집중력이 필요한 상황이다.

신 감독도 지난 경기 후 "승리한 선수들에게 감사하다고 전하고 싶다. 하지만 골 결정력에 대해서는 아쉬움이 많은 경기였다"고 지적했다. 이어 "시간이 짧아서 훈련보다는 비디오 미팅을 통해서 분석해야 할 것 같다. 선수들이 첫 경기라 긴장을 많이 한 탓에 결정력이 부족했던 것 같다. 미팅을 통해서 다음 경기 때는 발전시킬 수 있다고 생각한다"고 덧붙였다. 신 감독은 "교민이 많이 찾아와주셔서 정말 감사하다. 더 많은 득점으로 좋은 모습을 보여드렸어야 하는데 아쉽다"고 했다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'54세' 심은하, 확 달라진 근황 "늘어진 티셔츠, 세월에 편안해진 모습"

2.

김구라, 이혼 11년..“헤어진 배우자 사생활 지켜본다면” (‘X의 사생활’)

3.

로버트 할리, '마약논란' 품어준 ♥명현숙에 물세례 "잠 깨우자 물잔 던져, 3주간 대화 안해"(동치미)

4.

"마약 NO"→손절…산다라박, 박봄 저격에 결국 20년 우정 마침표 찍나

5.

[공식] 이휘재, 방송 복귀 맞았다..활동중단 4년 만 '불후' 출연

스포츠 많이본뉴스
1.

체코전 최대 관전 포인트, 소형준-정우주 죽어도 50구는 안된다 왜?

2.

오타니 '11타수 무안타' 꽁꽁 묶은 천적 있다? 38세 '현역 은퇴' 레전드, 일본전 '비밀무기' 될까

3.

"팬들이 선수단 호텔 점령하고, 기차역에서 사고 날 뻔" 오타니 이래서 일본 안갔나

4.

류지현호 호재! 대만 DET 3위 유망주, WBC 경기 당일 사퇴 확정

5.

‘韓 축구 충격 폭로' PSG 꼴찌급 이강인 거의 노예 수준 대우 다시 거론, 日 유럽파에 다 밀렸다...쿠보-미토마보다 낮은 연봉

스포츠 많이본뉴스
1.

체코전 최대 관전 포인트, 소형준-정우주 죽어도 50구는 안된다 왜?

2.

오타니 '11타수 무안타' 꽁꽁 묶은 천적 있다? 38세 '현역 은퇴' 레전드, 일본전 '비밀무기' 될까

3.

"팬들이 선수단 호텔 점령하고, 기차역에서 사고 날 뻔" 오타니 이래서 일본 안갔나

4.

류지현호 호재! 대만 DET 3위 유망주, WBC 경기 당일 사퇴 확정

5.

‘韓 축구 충격 폭로' PSG 꼴찌급 이강인 거의 노예 수준 대우 다시 거론, 日 유럽파에 다 밀렸다...쿠보-미토마보다 낮은 연봉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.