김포FC U-12, '2026 STAY 영덕 동계 유소년 축구 페스티벌' 우승!

기사입력 2026-03-05 16:51


[스포츠조선 박찬준 기자]김포FC U-12가
'2026 STAY 영덕 동계 유소년 축구 페스티벌'에서 우승을 차지했다.

이종민 감독이 이끄는 김포FC U-12는
'2026 STAY 영덕 동계 유소년 축구 페스티벌' 1차 리그 B조에 속해 3경기를 치렀다. 1차 리그에서 3승(14골-3실점)으로 1위를 차지하며 2차 리그로 진출했다.

2차 리그에서는 각 조 1위 팀이 모인 D조에 속해 3경기 2승 1무(6골-2실점)의 안정적인 경기력을 선보이며 2차 리그에서도 1위를 확정, 우승을 차지했다.

'2026 STAY 영덕 동계 유소년 축구 페스티벌'은 일반 클럽팀과 프로 산하 유소년팀이 함께 참가한 대회로, 김포FC U-12는 끈끈한 수비력과 효율적인 경기 운영 및 뛰어난 골 결정력을 선보이며 경쟁력을 입증했다.

김포FC U-12 이종민 감독은 "동계 훈련에서부터 선수들이 열심히 훈련하여 좋은 결과가 따라왔다고 생각한다. 이번 대회를 통해 선수들이 한 단계 성장 했을 것으로 생각하고 이제 리그 준비에 집중하겠다"고 소감을 밝혔다.

김포FC U-12 선수단은 '2026 전국 초등 축구 리그'에 참가한다. 시즌 첫 대회를 우승이라는 좋은 결과로 시작한 김포 U-12 팀은 향후 진행되는 전국 초등리그와 전국 대회를 대비해 더욱 체계적인 훈련을 이어갈 계획이다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

