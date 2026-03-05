'미래 핵심 자원' 이강인↔PSG 연장 계약 안 놓고 밀당 中, 결국 해피엔딩각..'판매불가'급 거부 못할 연봉 대폭 인상 제시 수순

[스포츠조선 노주환 기자]지난 1월 유럽 이적시장에서 스페인 아틀레티코 마드리드는 이강인(25·파리생제르맹)을 영입하려고 엄청난 노력을 기울였지만 실패했다. 파리생제르맹(PSG) 사령탑 루이스 엔리케 감독이 '이강인=판매불가'를 결정했다. 그후 프랑스 매체들은 'PSG가 이강인 측에 제시할 새로운 연장 계약안을 준비하고 있다'는 소식을 전했다. 또 최근 매체 '풋01'은 구단이 이강인 측에 계약안을 제시했는데 아직 구체적인 답변을 받지 못했고, 향후 거취를 고민하고 있다고 보도했다. 풋01의 보도 진위를 떠나, PSG가 이강인을 구단의 '미래 자원'으로 분류하고 있으며 당장 타 구단으로 보낼 생각이 없다는 건 여러 채널을 통해 확인됐다. 앞으로 시간이 걸리더라도 이강인 측과 PSG는 새 연장 계약을 놓고 협상을 하게 돼 있다. 2025~2026시즌 후반기로, PSG의 한 시즌 농사 결과가 결판이 나는 중요한 시점이 시작됐다. 따라서 양 측은 연장 계약 등으로 팀 분위기를 흐리지 않으려고 한다. 협상이 진행되더라도 물밑에서 천천히 할 가능성이 높다.
레퀴프, 르 파리지앵 같은 프랑스 매체, 유럽 이적 시장 전문가들의 보도를 종합하면, PSG는 이강인과의 계약 연장을 매우 긍정적으로 검토하고 있고, 초기 단계를 시작했다. 엔리케 감독은 물론이고 구단 경영진도 이강인을 단순한 로테이션 자원이 아닌 구단의 미래 핵심 자원으로 평가하고 있다. 이강인의 현 계약은 2028년 6월까지다. 양 측 모두 여유가 있다. 하지만 PSG는 지난 겨울 이적시장을 통해 이강인의 진가
이강인 사진캡처=파리생제르맹 구단 홈페이지
를 확인했다. 아틀레티코 마드리드가 강하게 유혹했다. 그들의 관심은 계속 될 수 있다. 그럴 경우 이강인 측이 흔들릴 수 있다. PSG는 타 클럽의 관심을 차단하고, 이강인의 마음을 잡기 위해 현재 위치와 역할에 어울리는 조건과 대우를 제안할 것이다. 현재 이강인의 연봉은 팀내 하위권이다. 현지 언론을 통해 공개된 이강인은 월 31만유로를 받고 있다. 연봉으로 환산하면 약 60억원 남짓이다. 그 조건으론 이강인의 마음을 잡아두기 어렵다. 큰 폭의 연봉 인상이 불가피해보인다. 엔리케 감독이 이강인의 다재다능함, 탈압박과 정확한 킥력 등을 높게 평가했다. 이강인의 유일한 단점은 '꾸준함'일 뿐이다. 이강인의 향후 거취는 엔리케 감독의 거취와도 연동될 수 있다.
이강인은 유럽챔피언스리그 디펜딩 챔피언 PSG처럼 톱 클럽에서도 월드클래스 선수들과 함께 손발을 맞출 수 있는 매우 높은 수준의 기량을 갖고 있다는 걸 이미 입증해보였다. 검증된 선수를 다른 빅클럽들이 그냥 두지 않는 건 기본이다. 이적 시장 전문가들은 "이강인은 오는 여름 이적시장에서도 스페인 라리가, 잉글랜드 클럽들의 러브콜을 받을 가능성이 높다"고 예상했다. 그렇지만 지난 겨울처럼 이적의 가능성은 의문이다. 엔리케 감독이 있는 한 이강인은 '판매불가' 선수다. 또 PSG가 어쩔 수 없이 판매 결정을 하려면 매우 높은 이적료를 질러야 하는데 그걸 감당할 빅클럽은 손에 꼽아야 한다. 일부에선 EPL 아스널, 뉴캐슬 정도가 무리할 경우 놀라운 제안을 던질 수 있다고 전망했다. 아틀레티코 마드리드도 이강인에 대한 미련이 남아 있을 것이다. 한 차례 퇴짜를 맞은 이상 더 높은 조건을 제시하기는 어려울 수도 있다.
이강인 AP연합뉴스
이강인의 미래를 현 시점에서 속단하기는 너무 빠르다. 단 현 상황에서 이강인과 PSG가 결별할 이유와 명분은 연장 계약 쪽보다 매우 약하다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com