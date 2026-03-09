"가장 중요한 건 포기하지 않는 마음" 김상식 감독의 울림! 'HD Football Day x K League' 베트남 호치민서 성황리 개최

기사입력 2026-03-09 15:30


[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹과 K리그 공식 에너지 파트너 HD현대일렉트릭이 함께하는 'HD Football Day x K League'가 7일 베트남 호치민 통 ? 스타디움에서 성황리에 열렸다.

'HD Football Day x K League'는 축구를 통해 베트남 어린이들의 꿈을 응원하고, K리그의 아시아 시장 확장과 HD현대일렉트릭의 사회적 책임 실천을 함께 추구하는 사회공헌활동이다. 슬로건은 'Highlight Your Dream(네 꿈을 밝혀라)'으로, 축구를 통해 어린이들이 스스로 가능성을 발견하고 꿈을 향해 도전하도록 응원한다는 의미를 담고 있다.

이번 행사는 지난해 10월 하노이에서 열린 첫 행사에 이은 두 번째 프로그램으로, 베트남 남부 지역 어린이들에게 축구를 통해 꿈과 희망의 메시지를 전하고자 마련됐다.

이날 행사에는 베트남 축구대표팀을 이끄는 김상식 감독과 이운재, 이정수 코치, 베트남 국가대표 선수 부이비하오가 스페셜 코치로 참여해 아이들을 직접 지도했다. 참가자는 홈페이지 공개 모집을 통해 선발했으며, 당초 계획한 100명보다 신청자가 크게 늘어 최종 140여명의 어린이가 드리블과 패스 등 기본기 훈련과 팀 프로그램을 통해 축구의 즐거움을 경험했다.


개회사를 맡은 HD현대일렉트릭 이창호 부사장은 "축구는 혼자가 아닌 팀으로 함께할 때 승리할 수 있는 스포츠다. HD현대일렉트릭이 전 세계에 에너지를 공급하듯, 여러분도 이 운동장에서 뜨거운 열정의 에너지를 마음껏 발산하길 바란다"고 말했다.

김상식 감독은 환영사에서 "축구에서 가장 중요한 것은 포기하지 않는 마음이다. 이번 행사를 통해 축구 기술뿐 아니라 스스로를 믿는 자신감과 꿈을 향해 나아가는 태도까지 배워가길 바란다"고 격려했다.

행사에는 축구교실 외에도 보호자와 동반자를 위한 레크리에이션 프로그램과 럭키드로우 이벤트가 마련돼 큰 호응을 얻었다. 또 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스와 고대곡물 전문기업 그레인온이 물품 후원사로 참여해 어린이들에게 다양한 기념품을 제공했다.

연맹과 HD현대일렉트릭은 'HD Football Day x K League'를 통해 베트남 내 다양한 지역과 계층을 대상으로 축구를 매개로 한 사회공헌활동을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

