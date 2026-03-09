"걸어다니는 선수가 3명이면 감당 못 한다" 이강인의 PSG '절친' 미드필더가 과거 'MNM' 트리오에 날린 혹평..지금의 PSG는 완전히 다르다

[스포츠조선 노주환 기자]현재 이강인이 속해 있는 파리생제르맹(PSG)은 5년 전 리오넬 메시(인터 마이애미)까지 영입하면서 초호화 군단을 이뤘다. 기존의 킬리안 음바페(레알 마드리드)와 네이마르(산투스)에 메시까지 더해 'MNM' 공격 트리오를 구축했다. 이 3명의 빅스타들은 PSG에서 2022~2023시즌까지 두 시즌 함께 호흡을 맞췄다. 그런데 PSG는 그토록 원했던 유럽챔피언스리그 우승 트로피를 그때 들어올리지 못했다. 유럽 챔피언에 오른 건 2025년이었다. MNM 트리오가 해체된 이후였다. 2023년 여름, 메시는 인터 마이애미로, 네이마르는 사우디아라비아 알 힐랄로 떠났다. 1년 후 음바페는 스페인 레알 마드리드로 이적했다.
네이마르와 이강인 스포츠조선DB
현재 PSG 중원에서 대체 불가 선수인 포르투갈 출신 '월드 클래스' 미드필더 비티냐가 이 MNM 트리오 시절을 추억하며 촌철살인 코멘트를 날렸다. 포르투 출신인 비티냐는 3명과 한 시즌을 같이 파리에서 보냈다. 그는 최근 프랑스 매체 '카날11'과의 인터뷰에서 "뛰지 않는 선수가 한 명, 두 명 혹은 세 명이나 있는 것은 감당할 수 없는 일이다"고 말했다. 3명의 공격수들은 '월클' 급의 놀라운 득점력을 갖췄다. 그러나 그들은 적극적으로 수비에 가담하지 않았다. 때론 그라운드에서 걸어다니기도 했다. 상대의 역습 상황에서 적극적으로 수비하지 않을 경우 그 만큼 팀 동료들에게 부담을 안겨주는 것이다. 비티냐는 경기 중 어려운 상황에서 '원팀'이 되지 못한 이 선수들의 행동을 일갈했다.
하지만 비티냐는 빅스타들에 대한 긍정적인 언급도 했다. 그는 자신이 위대한 선수들과 라커룸을 공유했던 것에 대해 "그들은 역사상 최고의 선수들이었다. 하지만 그것이 항상 팀에 최선인 것은 아니었다"고 말했다.
비티냐는 현재 PSG에 대해서도 말했다. 현재의 PSG는 루이스 엔리케 감독으로 인해 정신적인 부분에서 변했다고 설명했다. 비티냐는 스페인 출신의 엔리케 감독이 온 후 때론 결과가 좋지 않더라도 모두가 팀을 위해 일하는 모습을 보여주고 있다고 말했다. 그는 "그 점이 현재 PSG와의 과거의 차이점"이라고 했다.
비타냐에 따르면 지금의 PSG는 전방 압박과 공을 빼앗는 과정에서 팀 공격수들의 노력이 도움이 된다는 것이다. 그는 "(우리) 공격수들이 (상대) 풀백들을 미친 듯이 마크하고 있다. 뎀벨레나 하무스 같은 선수들이 가장 먼저 위에서부터 압박하는 모습을 볼 수 있다"고 말했다. 파리생제르맹은 이번 시즌 리그1과 유럽챔피언스리그 등의 우승에 도전하고 있다. 그들은 작년 6개 대회에서 정상에 올랐다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com