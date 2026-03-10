대한축구협회-포니정재단, 수원 U-15 치마라 저스틴 포함 100명에 장학금 2억 전달…국내 스포츠 최대 규모

기사입력 2026-03-10 17:30


대한축구협회-포니정재단, 수원 U-15 치마라 저스틴 포함 100명에 장…

대한축구협회-포니정재단, 수원 U-15 치마라 저스틴 포함 100명에 장…

[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회와 포니정재단이 10일 코리아풋볼파크 스타디움 1층 대강당에서 '제10차 포니정재단-대한축구협회 장학금 수여식'을 열고 남녀 중학교 선수 100명에게 장학금을 전달했다.

이번 장학금 수여 대상자는 남녀 중학교 선수 100명으로 1인당 200만원씩 총 2억원이 지급됐다. 포니정재단과 대한축구협회는 올해부터 기존 연 60명 규모였던 장학 지원 인원을 100명으로 확대해 더 많은 유소년 선수들이 혜택을 받을 수 있도록 했다. 주요 수상자로는 수원 삼성 U-15 소속 치마라 저스틴, 울산 현대청운중 임지혜, FCKHT일동 U-15 명성준 등이 포함됐다.

장학생은 선수들의 최근 활약을 바탕으로 시도협회, K리그 유스팀, 한국여자축구연맹, 대한축구협회 전임지도자들의 추천을 받아 선정위원회 심의를 통해 최종 선발됐다. 우수한 기량과 성장 잠재력을 가진 선수뿐 아니라 어려운 가정형편을 극복하며 성실하게 선수 생활을 이어가고 있는 유망주들도 장학생에 포함됐다.

포니정재단은 고 정세영 현대산업개발 명예회장의 혁신정신과 인재중시 철학을 이어가기 위해 2005년 설립된 공익재단으로 국내외 장학사업과 학술 지원사업, 사회 각 분야의 인재 발굴·지원 사업을 펼치고 있다.


대한축구협회-포니정재단, 수원 U-15 치마라 저스틴 포함 100명에 장…
포니정 재단 이사장이기도 한 정몽규 대한축구협회장은 이날 행사에서 "축구를 하는 동안 힘든 순간이 찾아오면, 오늘 이 자리에서 박수를 받았던 모습을 기억하며 다시금 용기를 내고, 도전해 한국 축구의 미래가 되어주길 바란다"며 장학금 수여자들을 격려했다.

대한축구협회와 포니정재단이 함께하는 유소년 축구 장학사업은 2015년 시작됐다. 그동안 양현준, 정상빈, 홍윤상, 이은영 등 현재 각급 남녀 대표팀과 프로 무대에서 활약하는 선수들이 중학생 시절 장학생으로 선발된 바 있다.

이번 제10차 수여식까지 포함하면 지금까지 총 640명의 유소년 선수가 장학금 혜택을 받았으며 누적 지원 규모는 12억8000만원에 이른다. 이는 국내 단일 종목 스포츠 관련 장학 사업 가운데 최대 규모다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

2.

'임신' 김지영, 38평 신축 신혼집 클래스..헬스장서 남편과 운동

3.

16기 옥순, 재혼 발표 "결혼식 대신 기부할 것, ♥남편은 20년 함께한 사람" [전문]

4.

'86세' 최불암, 건강이상설 직접 해명 "허리 디스크 수술 재활 중, 다큐 찍고 있다"

5.

류준열, 강남 빌딩 58억에 사 150억에 팔았다..68억 시세차익 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

2.

'최고 155㎞' 문동주, 청백전 2이닝 1실점 점검 완료…WBC 대표팀 합류 여부는 '미지수'

3.

대충격! WBC 대표팀, 야구도 못하는데 내분까지 → '산책 주루' 후 감독한테 버럭! 몸싸움 뜯어말려

4.

설종진 감독의 야심찼던 안치홍 3루 카드, 왜 접었나...그런데 반전 시나리오가 또 등장했다 [고양 현장]

5.

"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 '첫 타점' 충분했다

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'손주영 전세기 탑승 실패' DPP에 없는 오브라이언 합류? 현재 1순위 조율중

2.

'최고 155㎞' 문동주, 청백전 2이닝 1실점 점검 완료…WBC 대표팀 합류 여부는 '미지수'

3.

대충격! WBC 대표팀, 야구도 못하는데 내분까지 → '산책 주루' 후 감독한테 버럭! 몸싸움 뜯어말려

4.

설종진 감독의 야심찼던 안치홍 3루 카드, 왜 접었나...그런데 반전 시나리오가 또 등장했다 [고양 현장]

5.

"나였으면 못 잡았다" 교체 안현민의 인정, 대신 한국 17년 한 푸는 '첫 타점' 충분했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.