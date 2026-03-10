서울 이랜드, 홈경기장·클럽하우스 새단장…관람 환경부터 훈련 공간까지 새롭게 바꿨다!

|
[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 2026시즌을 맞아 홈경기장인 목동운동장 레울파크와 켄싱턴리조트 가평에 위치한 클럽하우스를 새롭게 단장했다.
경기장 외부 벽면에는 창단 원년 시즌권 구매자인 파운더스 회원들의 이름을 새기고 마스코트를 활용한 포토존을 조성했다. 매표소 상단에는 홈경기 일정을 확인할 수 있는 대형 통천도 내걸었다.
경기장 내부 공간도 정비했다. 선수들이 경기장에 들어서 가장 먼저 마주하는 로비는 네이비 컬러와 대형 엠블럼 조명으로 꾸몄다. 라커룸 외부 벽면에는 창단 유니폼과 올 시즌 유니폼 액자를 배치하고 선수단의 각오를 담은 대형 현수막도 설치했다.
선수단의 훈련 환경 개선을 위해 클럽하우스 내 라커룸, 선수 휴게실, 체력단련실, 사우나, 식당 등 주요 5개 공간도 정비했다. 특히 체력단련실에는 창문을 새롭게 설치해 환기 여건을 개선하고 바닥 우레탄을 전면 교체해 미끄럼 방지 및 부상 위험을 줄였다.
서울 이랜드 관계자는 "팬을 최우선에 두고 더 나은 홈경기 관람 환경과 경기력으로 보답하기 위해 시즌 전부터 다방면에서 환경 개선을 준비했다. 앞으로도 팬과 선수 모두가 만족할 수 있는 환경을 지속적으로 만들어가겠다"고 밝혔다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com