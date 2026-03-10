"15일 서울전·18일 울산전, 책가방 메고 제주월드컵경기장 가자!"

기사입력 2026-03-10 23:49


[스포츠조선 윤진만 기자]2026시즌 제주 SK가 '개학'했다.

15일 오후 2시에 열리는 FC서울전과 18일 오후 7시30분 울산 HD와의 홈 2연전은 책가방을 메고 제주월드컵경기장을 가는 날이다. 새 시즌과 학기를 맞아 제주는 학생들과 새로운 출발을 함께 응원하고, 시작의 설렘을 그라운드 위에서 함께 나누기 위해 특별한 이벤트를 마련했다.

제주도내 학생 전원을 대상으로 이번 홈 2연전에 책가방을 착용 후 이벤트 부스에 방문하면 제주 키링 또는 반다나 상품을 선착순으로 증정한다.

서울전을 대상으로 새 학년을 시작하는 아이와 제주월드컵경기장에서 특별한 추억을 만들 수 있는 '매치볼 딜리버리' 이벤트도 진행한다. 또한 이날 초, 중, 고등학교 1학년과 대학교 1학년 입학생(각 연령별 1명)을 대상으로 '시축' 참가 이벤트도 연다.

신청은 제주 홈페이지-팬존-이벤트 신청순으로 접속해 사연 포함 신청 접수 후 구단이 최종 선정한다.(당첨자 개별연락) 당첨되지 않은 사연은 경기 당일 전광판을 통해 소개할 예정이다.

제주도내 초, 중, 고등학교, 학급 단체를 대상으로 '우리 학교 단체관람'도 진행한다. 티켓 할인 또는 왕복 셔틀버스 지원, 단체관람 학교, 학생 전체 소개(학교/반/이름), 추후 학교 방문 프로그램 추가 신청 등 풍성한 혜택을 제공한다. 신청은 제주SK 홈페이지-팬존-단체관람 신청 순으로 진행하면 된다.

해당 홈 2연전 티켓 예매도 오픈한다. 15일 오후 2시 FC서울전은 지난 9일 오후 12시부터 티켓 예매가 진행 중이다. 18일 오후 7시30분 울산HD전은 11일 오후 12시부터 티켓을 예매할 수 있다. 온라인 예매는 제주 홈페이지/APP 내에 예매/관람-예매하기-정규리그 순으로 이동하면 된다. 현장예매는 경기시작 2시간 전부터 후반전 시작까지 가능하다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

