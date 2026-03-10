"15일 서울전·18일 울산전, 책가방 메고 제주월드컵경기장 가자!"

|
[스포츠조선 윤진만 기자]2026시즌 제주 SK가 '개학'했다.
서울전을 대상으로 새 학년을 시작하는 아이와 제주월드컵경기장에서 특별한 추억을 만들 수 있는 '매치볼 딜리버리' 이벤트도 진행한다. 또한 이날 초, 중, 고등학교 1학년과 대학교 1학년 입학생(각 연령별 1명)을 대상으로 '시축' 참가 이벤트도 연다.
신청은 제주 홈페이지-팬존-이벤트 신청순으로 접속해 사연 포함 신청 접수 후 구단이 최종 선정한다.(당첨자 개별연락) 당첨되지 않은 사연은 경기 당일 전광판을 통해 소개할 예정이다.
해당 홈 2연전 티켓 예매도 오픈한다. 15일 오후 2시 FC서울전은 지난 9일 오후 12시부터 티켓 예매가 진행 중이다. 18일 오후 7시30분 울산HD전은 11일 오후 12시부터 티켓을 예매할 수 있다. 온라인 예매는 제주 홈페이지/APP 내에 예매/관람-예매하기-정규리그 순으로 이동하면 된다. 현장예매는 경기시작 2시간 전부터 후반전 시작까지 가능하다.
