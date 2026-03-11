"분석 끝났다" 우즈벡 다음은 또 한-일전! 아시안컵 8강 상대 결정…신상우 감독, 4강 진출 낙관
KFA SNS
[스포츠조선 김성원 기자]대한민국 여자 축구대표팀의 2026년 아시안컵 8강전 상대가 우즈베키스탄으로 결정됐다.
신상우 감독이 이끄는 한국은 14일 오후 6시(이하 한국시각) 호주 시드니의 스타디움 오스트레일리아에서 우즈벡과 4강 진출을 다툰다. 태극낭자들은 A조 조별리그에서 이란과 필리핀을 나란히 3대0으로 꺾은 데 이어 개최국 호주와 3대3으로 비겼다.
한국은 호주에 골득실에서 앞서 A조 1위로 조별리그를 통과했다. 8강 상대는 10일 결정됐다. 우즈베키스탄은 B조 3위를 기록했다.
이번 대회에서는 12개국이 3개조로 나뉘어 조별리그를 치르고, 각 조 1·2위와 3위 중 성적이 좋은 상위 2개팀이 8강 토너먼트로 우승을 가린다. 준결승에 진출한 4개팀과 8강 탈락한 팀들이 펼치는 플레이오프를 통해 살아남은 2개팀은 2027년 브라질 여자월드컵 본선 티켓을 차지한다.
한국은 우즈베키스탄을 꺾으면 월드컵 본선 티켓을 거머쥘 수 있다. 분위기는 쾌청이다. 한국은 우즈베키스탄과의 상대 전적에서 4전 전승이다.
신 감독은 "선수들이 투혼을 발휘해서 조 1위의 1차적인 목표를 달성했다. 이동이 없어서 하루 더 회복할 수 있었다. 8강전을 대비해 체력적으로 우위를 점치지 않을까 생각한다"며 "우즈벡은 핑크레이디스컵이나 여기와서 연습경기를 했다. 우즈벡에 대한 분석은 끝났다"고 자신감을 나타냈다.
다른 8강 대진도 모두 완성됐다. 일본은 필리핀, 중국은 대만, 호주는 북한과 격돌한다. 한국이 우즈베키스탄을 잡고 준결승에 오르면 일본-필리핀 경기 승자와 만나는 대진이다.
대이변이 없는 한 4강전의 한-일전이 유력하다. 2022년 대회에서 준우승한 한국은 이번 대회 우승도 노리고 있다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com
