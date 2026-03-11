[공식입장]인판티노 FIFA 회장 "트럼프 美 대통령, 이란의 북중미월드컵 참가 환영"

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and FIFA president Gianni Infantino hold a 2026 FIFA World Cup final match ticket that was presented to President Trump, as the President makes an announcement on the 2026 FIFA World Cup, while U.S. Homeland Security Secretary Kristi Noem stands, in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., August 22, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo
[스포츠조선 김가을 기자]지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령의 입장을 전했다.
인판티노 회장은 11일(이하 한국시각) 개인 SNS(소셜네트워크서비스)를 통해 '트럼프 대통령과 만나 2026년 북중미월드컵 준비 상황, 개막을 93일 앞두고 고조되는 기대감에 관해 얘기했다'는 글을 올렸다. 특히 이번 대회의 '핫이슈'로 떠오른 이란의 출전과 관련해 '이란의 현재 상황, 이란 축구 대표팀이 이번 월드컵 출전권을 확보한 사실에 대해서도 대화를 나눴다. 트럼프 대통령은 이란 대표팀이 미국에서 열리는 대회에 출전하는 것을 당연히 환영한다는 입장을 재확인했다'고 전했다.
최근 미국과 이스라엘이 이란을 공습하고, 이란이 이스라엘과 중동 내 미국 관련 시설을 공격하는 등 반격하면서 세계 정세가 복잡하게 돌아가고 있다. 90여일 앞으로 다가온 북중미월드컵에 미칠 영향에도 관심이 쏠리고 있다.
미국은 이번 월드컵의 공동 개최국 중 하나다. 이란은 아시아 예선을 통해 본선 진출권을 따낸 상태다. 이란은 조별리그 G조에서 뉴질랜드-벨기에-이집트와 격돌할 예정이다. 이미 확정된 대진대로라면 이란은 세 경기 모두 미국에서 치를 예정이다.
트럼프 대통령은 이달 초 정치 전문매체 폴리티코와의 인터뷰에서 이란의 월드컵 참가 문제 관련 질문에 "나는 정말 신경 안 쓴다"고 밝히기도 했다. 이런 가운데 인판티노 회장을 통해 트럼프 대통령의 '이란 출전 환영' 입장이 알려졌다.
인판티노 회장은 '지금 우리 모두에게는 사람들을 하나로 모으는 월드컵 같은 이벤트가 꼭 필요하다. 트럼프 대통령의 지지에 감사하다. 이는 축구가 세상을 하나로 묶는다는 점을 다시 한번 보여주는 것'이라고 했다.
한편, 이란과 미국(D조)이 나란히 각 조 2위 기록하면 토너먼트 첫 경기인 32강전에서 붙을 수 있다.