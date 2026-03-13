"꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로" '치명적 실책 2회→17분 만 교체' 다시 일어선 킨스키, SNS에 감사 인사...그래도 토트넘은 떠날 듯

기사입력 2026-03-13 14:26


"꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로" '치명적 실책 2회→17분 만 교체' …
사진캡처=안토닌 킨스키 SNS

"꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로" '치명적 실책 2회→17분 만 교체' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 박찬준 기자]'꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로 돌아왔어요.'

안토닌 킨스키가 툭툭 털고 일어났다. 킨스키는 11일(한국시각) 최악의 밤을 보냈다. 스페인 마드리드의 에스타디오 메트로폴리타노에서 열린 아틀레티코 마드리드와의 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 16강 1차전에 깜짝 선발 출전한 킨스키는 재앙같은 경기력을 보였다. 전반 6분 마르코스 요렌테 선제골 장면에서 치명적인 실수를 범한 킨스키는 이어 15분 또 다시 넘어지며 훌리안 알바레스에게 다시 한골을 헌납했다.

이고르 투도르 감독은 결국 칼을 뽑아들었다. 단 17분만에 킨스키를 불러 들이고 굴리엘모 비카리오를 투입했다. 라커룸으로 돌아가는 킨스키를 향해 아무 위로도 하지 않은 투도르 감독에게 비판의 목소리가 쏟아졌다. '레전드' 피터 슈마이켈은 "시계가 오후 2시55분을 가리키고 있을 때, 투도르 감독은 킨스키를 교체했다. 그건 그의 남은 선수 생활에 엄청난 악영향을 미칠 것이다. 축구계 모든 사람이 그의 이름을 들을 때마다 이 순간을 기억할 것"이라고 했다.


"꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로" '치명적 실책 2회→17분 만 교체' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이어 "감독은 물론 선택을 해야 한다. 경기가 뜻대로 풀리지 않고 0-3으로 지고 있다면, 그 팀이 역전할 가능성이 없다는 뜻이 된다"면서도 "최소한 전반전까진 킨스키를 계속 기용했어야 한다. 투도르 감독은 한 명의 선수 생활을 완전히 망쳐버렸다. 그 충격을 극복하려면 정말 많은 노력이 필요할 것"이라고 말했다.

투도르 감독 역시 "흔치 않은 상황인 것은 맞다. 지도자 입문 15년차인데, 골키퍼를 이처럼 빨리 교체한 적은 한 번도 없었다"며 "경기를 앞두고 비카리오에게 가해지는 압박감과 다른 대회 출전 등 여러 상황을 고려해 킨스키로 선발 골키퍼를 교체했다. 내 결정이 옳았다고 생각한다. 경기가 끝난 뒤 잘못된 결정이었다고 말하긴 쉬울 거다. 난 경기 후 킨스키에게 '넌 좋은 선수'라고 말해줬다"라고 했다. 투도르 감독은 "킨스키는 미안해하고 있다. 팀원들과 나는 언제나 킨스키와 함께한다. 그와 이야기를 나눴고, 왜 교체해야 했는지에 대해 알고 있다"라고 말했다.

킨스키는 좌절하지 않았다. 그는 자신의 SNS에 '메시지를 보내주셔서 감사하다. 꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로 돌아왔다. 곧 봐요'라는 글을 남겼다.


"꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로" '치명적 실책 2회→17분 만 교체' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

"꿈에서 악몽으로, 다시 꿈으로" '치명적 실책 2회→17분 만 교체' …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하지만 토트넘에서 커리어를 이어가지는 않을 전망이다. 영국 텔레그래프는 '킨스키가 시즌 종료 후 다시 임대 이적을 추진할 전망'이라고 전했다. 이 매체는 '킨스키는 이미 과거 두 번의 이적시장에서 주전으로 뛸 수 있는 팀으로 임대를 요구했지만, 토트넘이 받아들이지 않았다'며 '킨스키는 토트넘을 떠날길 원하고 있으며, 일부 소식통은 킨스키가 앞으로 토트넘에서 뛸 수 있을지조차 의문을 품고 있다'고 했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘음주운전’ 이재룡, 사고 직후 또 술집..‘술타기’ 의혹 속 목격자 “대응 논의 분위기”

2.

'재혼' 윤남기, 가슴으로 낳은 딸에 애틋..유치원 졸업식 데이트 "선물 사주기"

3.

신봉선♥유민상, '결혼설' 이후 다시 만났다...핑크빛 재점화

4.

[인터뷰③] '아너' 정은채 "♥김충재 응원, 힘들 게 뭐가 있어..고마울뿐"

5.

박명수, '왕사남' 장항준 감독에 팩폭…"호랑이 CG 그게 뭐야"

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 1위 섹시 미녀 축구선수와 결별' EPL 슈퍼스타, '8살 연하' 미녀 모델과 새 사랑 시작 화제...아버지는 축구계 거물

2.

"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

3.

2019년 손흥민 "북한 심한 욕설도 해" 달라진 게 없다...2026년도 비상식 논란, 관중과 무력 충돌+경기 거부 사태 "이런 모습 처음"

4.

"개막전 SSG전이니 낼까 했는데…" KIA 데일, 오늘도 라인업 빠진 이유[광주 현장]

5.

"오히려 지금 매 맞는 게 낫다" 완벽주의자인가? '위태위태' 야심차게 고른 아쿼의 갈짓자 행보, 그런데 상대팀 반응은 '우와', 베테랑 사령탑, 눈 하나 깜짝 안한다

스포츠 많이본뉴스
1.

'세계 1위 섹시 미녀 축구선수와 결별' EPL 슈퍼스타, '8살 연하' 미녀 모델과 새 사랑 시작 화제...아버지는 축구계 거물

2.

"오타니 어떻게 상대하냐고? 전 타석 볼넷 주지" 도발에 안넘어간 대인배 "당신 배트 만질 것"

3.

2019년 손흥민 "북한 심한 욕설도 해" 달라진 게 없다...2026년도 비상식 논란, 관중과 무력 충돌+경기 거부 사태 "이런 모습 처음"

4.

"개막전 SSG전이니 낼까 했는데…" KIA 데일, 오늘도 라인업 빠진 이유[광주 현장]

5.

"오히려 지금 매 맞는 게 낫다" 완벽주의자인가? '위태위태' 야심차게 고른 아쿼의 갈짓자 행보, 그런데 상대팀 반응은 '우와', 베테랑 사령탑, 눈 하나 깜짝 안한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.