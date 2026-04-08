"승부차기 징크스 못 깨면 월드컵 우승은 없다" 日, 'PK 전문 GK' 엔트리 발탁 검토

모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]2026년 북중미월드컵에서 우승을 목표로 하는 일본 축구대표팀이 최종엔트리 중 단 한 자리도 허투루 쓸 생각이 없는 듯하다.

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지난 7일, 영국 투어를 마치고 일본 도쿄 하네다 공항을 통해 귀국한 모리야스 하지메 일본 감독(57)은 기자들과 만나 월드컵 토너먼트 승부차기 대비 '전문 골키퍼 기용'에 대해 "실제로 그렇게 할지는 모르겠지만, 효과가 있다면 좋은 아이디어일 수 있다"라고 가능성을 열어뒀다.

모리야스 감독은 "(승부차기 발생시)교체될 골키퍼의 컨디션 등 여러 요소를 고려하여 승리에 가장 좋은 방법을 택하겠다"라고 말했다.

월드컵 본선 개막을 약 석달 앞둔 시점, 일본 내에선 승부차기 전문 골키퍼 발탁의 필요성이 대두되고 있다. 일본은 지금까지 총 6번 월드컵 본선에 올랐지만, '승부차기 징크스'로 인해 한 번도 16강의 벽을 넘지 못했다.

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2022년 카타르월드컵 조별리그를 통과한 일본은 16강에서 크로아티아를 만나 1-1 무승부 후 승부차기에서 1대3으로 패하며 탈락 고배를 마셨다. 2010년 남아공월드컵 16강에선 파라과이와 0-0 무승부 후 승부차기에서 3대5로 졌다.

일본 매체 '도쿄스포츠'는 '예컨대 연장 후반에 주전 골키퍼 스즈키 자이온(파르마) 대신 '2026년 J1 백년구상 리그'에서 멋진 페널티킥 선방을 보여준 타니 고세이(마치다 젤비아)를 투입하는 방안이 한 가지 가능성으로 거론된다'라고 밝혔다. 타니는 지난 5일 FC도쿄전에서 승부차기 스코어 4대2 승리를 이끌었다. 지난달 28일에도 가와사키 프론탈레전(승부차기 3대1 승) 승리를 뒷받침했다. 일본은 추춘제 전환을 앞두고 올 시즌 전반기를 '특별 리그'로 치르고 있다. 정규시간 내 승부를 가르지 못하면 곧바로 승부차기에 돌입한다. 승부차기에서 승리한 팀은 승점 2점, 승부차기에서 패한 팀은 승점 1점을 가져간다. 이런 시스템에서 자국 골키퍼들은 '강제 승부차기 연습'을 하고 있다.

이 매체는 '네덜란드는 실제로 2014년 브라질월드컵에서 이와같은 전략을 사용한 바 있다'라고 소개했다. 네덜란드는 당시 월드컵 8강에서 코스타리카를 만나 연장후반 막바지에 선발로 출전한 야스퍼 실러선을 벤치로 불러들이고 팀 크룰을 투입해 승부차기 스코어 4대3으로 승리하며 준결승에 진출한 바 있다.

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모리야스 감독은 지난해부터 일본의 월드컵 목표가 '우승'이라고 여러차례 언급했다. 미야모토 츠네야스 일본축구협회(JFA)장은 "최소 8강에 들었으면 좋겠다"라는 바람을 전했다. 일본은 월드컵 조별리그 F조에서 네덜란드, 스웨덴, 튀니지와 32강 진출권을 다툰다.

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모리야스 감독은 귀국 인터뷰에서 왼쪽 발목 부상으로 재활 중인 미드필더 엔도 와타루(리버풀)가 반드시 돌아오길 바란다고 말했다. 반면 왼쪽 무릎 전방십자인대가 파열된 미드필더 미나미노 타쿠미(AS모나코)에 대해선 "부상 복귀 후 소속팀에서 몇 경기를 뛰지 못하면 (월드컵 참가가)어려울 것"이라고 비관적인 전망을 내놨다.

3월 A매치 데이를 통해 국가대표팀에 복귀했지만 결국 부상으로 하차한 수비수 토미야스 타케히로(아약스)의 깜짝 발탁 가능성은 열어뒀다. 모리야스 감독은 "대회 기간에 100% 컨디션을 유지할 수 있다고 판단되면 당연히 (발탁을)고려할 것"이라고 말했다.

일본은 3월 A매치 두 경기에서 스코틀랜드와 잉글랜드를 각각 1대0으로 꺾으며 순풍을 탔다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com