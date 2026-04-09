[공식발표]"외인 3→국내 1" 마테우스·무고사·야고·이동경, 2026년 첫 '이달의 선수상' 후보…9일부터 팬투표

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[스포츠조선 김성원 기자]마테우스(안양), 무고사(인천), 야고, 이동경(이상 울산)이 올 시즌 첫 '이달의 선수상' 후보에 올랐다.

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한국프로축구연맹은 2~3월 'EA SPORTS 이달의 선수상' 후보를 9일 공개했다. 마테우스는 5라운드까지 전 경기에 출전해 3골을 기록했다. 마테우스는 1라운드 대전전에서 시즌 첫 골을 터뜨렸고, 2라운드 제주전에서는 멀티골을 기록하며 라운드 MVP에 선정돼 안양의 시즌 첫 승을 이끌었다.

무고사더 5라운드까지 전 경기에 나서 4골 1도움으로 맹활약했다. 그는 개막전 서울을 상대로 득점포를 가동한 데 이어, 2라운드 광주전에서는 1도움을 기록했다. 이후 포항, 대전, 안양을 상대로 연속 득점에 성공하며 전 경기 공격포인트를 기록했다. 그 결과 무고사는 해당 기간 라운드 베스트11에 두 차례 선정됐다.

야고는 개막 후 3경기 연속 득점을 기록하며 물오른 골 감각을 과시했다. 강원과의 홈 개막전에서 멀티골을 터뜨렸고, 이어 부천과 제주를 상대로도 연속 득점에 성공해 총 4골을 기록했다. 이러한 활약을 바탕으로 야고는 라운드 베스트11에 3회 선정됐으며, 이는 이번 후보 가운데 가장 많은 횟수다.

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이동경은 2~3월 이달의 선수상 후보 중 유일한 국내 선수로 이름을 올렸다. 그는 1라운드 강원전과 4라운드 제주전에서 각각 도움을 기록했고, 3라운드 부천전에서는 역전골을 터뜨리며 팀 승리를 이끌었다. 이 활약으로 이동경은 3라운드 MVP에 선정되기도 했다.

'이달의 선수상'은 프로연맹 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(EA)가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. K리그뿐만 아니라 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그앙 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

'이달의 선수상'은 프로연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 FC 온라인 유저 투표(15%)를 진행한 후 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다.

팬 투표는 9일부터 12일까지 4일간 진행된다. '이달의 선수상' 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 혜택이 제공된다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com

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'EA SPORTS 이달의선수상'은 한국프로축구연맹(총재 권오갑, 이하 '연맹')과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(Electronic Arts, 이하 'EA')가 함께 매달 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐만 아니라 프리미어리그, 라리가, 분데스리가, 리그앙 등 유럽 주요 리그에서도 수여하고 있다.

이달의선수상은 연맹 TSG기술위원회 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로, 2차 K리그 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(이하 'FC 온라인') 유저 투표(15%)를 진행한 후 1, 2차 투표 결과를 합산하여 수상자를 결정한다.

이달의선수상 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼에 이달의선수상 패치 부착 혜택이 제공된다.

2-3월 이달의선수상은 K리그1 1라운드부터 5라운드까지 경기를 대상으로 했다. 그 결과 마테우스(안양), 무고사(인천), 야고(울산), 이동경(울산)이 후보에 올랐다.

안양 마테우스는 5라운드까지 전 경기에 출전해 3골을 기록했다. 마테우스는 1라운드 대전전에서 시즌 첫 골을 터뜨렸고, 2라운드 제주전에서는 멀티골을 기록하며 라운드 MVP에 선정돼 안양의 시즌 첫 승을 이끌었다.

인천 무고사 역시 5라운드까지 전 경기에 나서 4골 1도움으로 맹활약했다. 무고사는 개막전 서울을 상대로 득점포를 가동한 데 이어, 2라운드 광주전에서는 1도움을 기록했다. 이후 포항, 대전, 안양을 상대로 연속 득점에 성공하며 전 경기 공격포인트를 기록했다. 그 결과 무고사는 해당 기간 라운드 베스트11에 두 차례 선정됐다.

울산 야고는 개막 후 3경기 연속 득점을 기록하며 물오른 골 감각을 과시했다. 강원과의 홈 개막전에서 멀티골을 터뜨렸고, 이어 부천과 제주를 상대로도 연속 득점에 성공해 총 4골을 기록했다. 이러한 활약을 바탕으로 야고는 라운드 베스트11에 3회 선정됐으며, 이는 이번 후보 가운데 가장 많은 횟수다.

울산 이동경은 2-3월 이달의선수상 후보 중 유일한 국내 선수로 이름을 올렸다. 이동경은 1라운드 강원전과 4라운드 제주전에서 각각 도움을 기록했고, 3라운드 부천전에서는 역전골을 터뜨리며 팀 승리를 이끌었다. 이 활약으로 이동경은 3라운드 MVP에 선정되기도 했다.

한편 이달의선수상 K리그 팬 투표는 K리그 공식 어플리케이션 'Kick'을 통해 참여할 수 있다. 팬 투표를 원하는 사람은 'Kick' 어플리케이션에 회원가입 후 투표가 열리는 9일(목) 오전 10시부터 12일(일)까지 하루에 한 번씩 총 4회까지 투표할 수 있다. 같은 기간 진행되는 FC 온라인 유저 투표는 한 아이디당 1회만 참여 가능하다.