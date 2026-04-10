'지역 상생의 가치' FC안양, ㈜비케이물산과 광고 후원 협약 체결

사진=FC안양

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[스포츠조선 이현석 기자]FC안양이 ㈜비케이물산과 광고 후원 협약을 체결했다.

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지난 9일, 안양종합운동장 귀빈실에서 FC안양과 ㈜비케이물산의 광고 후원 협약식이 진행됐다. 이번 협약식에는 FC안양 이우형 단장, ㈜비케이물산 백경호 대표 등 양사 관계자들이 참석했다. 이번 협약을 통해 ㈜비케이물산은 FC안양의 공식 후원사로 합류하게 됐다.

㈜비케이물산이 운영하는 '온누리마켓'은 전통시장 및 지역 특산품을 온라인으로 판매하는 플랫폼으로, 전통시장 상인과 농·축·수산물 생산자 등 소상공인과 중소기업이 주요 입점 주체로 참여하고 있다. 특히 온누리상품권 사용, 상생 페이백, 농식품 바우처 등과 연계된 서비스를 통해 지역 상인들의 온라인 판로 확대와 전통시장 활성화를 지원하고 있으며, 안양 지역 내 전통시장 신선식품 일부품목에 대해 당일 배송 서비스도 시작 예정이다.

㈜비케이물산 백경호 대표는 "FC안양과의 협력을 통해 온누리마켓의 가치와 역할을 더 많은 안양시민과 축구 팬들에게 더 알릴 수 있는 계기가 되길 바란다. 앞으로도 전통시장과 지역 생산자들이 온라인 시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.

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FC안양 이우형 단장은 "지역 경제를 기반으로 성장하는 구단으로서, 전통시장과 소상공인을 기반으로 사업을 펼치는 ㈜비케이물산과 함께하게 되어 뜻깊다. 이번 협약을 통해 지역 상생의 가치를 팬들과 함께 나누고, 긍정적인 시너지를 만들어가겠다"고 밝혔다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com