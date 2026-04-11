中 축구는 썩었습니다, 중국팬 분노·절망…"5골 모두 자책골" U-10 대회서 승부조작 스캔들로 '발칵', 협회 조사착수[오피셜]

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[스포츠조선 윤진만 기자]중국축구협회(CFA)가 유소년 대회에서 발생한 승부조작 의심 사건을 조사한다고 밝혔다.

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CFA는 10일 공식성명을 통해 지난 4일에 열린 '제5회 중국유소년축구리그 베이징' 조별리그 경기에서 심각한 승부조작이 발생했다고 발표했다. 중국 매체에 따르면, 이날 둥청체육학교 16 오렌지와 키커스 블루의 U-10 조별리그 경기에서 양팀 선수들은 반복적으로 자책골을 넣었고, 양팀 골키퍼는 적극적으로 선방하지 않았다. CFA는 관련 당사자들과 협의해 이번 사건의 스포츠맨십 및 기강 해이 문제를 철저히 조사해 엄중 처벌할 예정이라고 밝혔다.

이날 경기에서 키커 블루팀이 먼저 후반에 자책골로 내리 3골을 뽑았고, 이후 오렌지팀이 자책골로 2골을 연속해서 넣었다. 중국 포털 '소후닷컴'이 공개한 영상은 가히 충격적이다. 한 팀 선수가 자기편 골대를 향해 땅볼 슛을 날리고, 골키퍼는 실수인 척 공을 흘린다.

베이징축구협회가 먼저 움직였다. 베이징축구협회는 두 팀의 소극적인 경기 운영으로 인한 부정적인 영향을 고려해 두 팀을 모두 실격 처리했다. 양팀 감독과 단장도 베이징에서 열리는 모든 축구 관련 활동에 1년간 참여할 수 없다고 발표했다. 이 사건은 CFA 징계윤리위원회에 보고되었으며, 위원회는 해당 인물을 블랙리스트에 올리고 정보를 공개할 계획이라고 했다.

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이 소식을 접한 한 팬은 '소후닷컴' 관련 기사 댓글을 통해 "축구는 크게 두 가지로 나뉜다. 일반 축구와 중국 축구"라고 비꽜다. 다른 팬은 "굽은 들보는 굽은 그림자를 드리운다. 이것이 바로 중국 축구의 진짜 모습"이라고 비판했고, 또 다른 팬은 "추함은 어릴 때부터 고쳐야 한다"라고 목소리를 높였다. 승부조작의 뿌리를 뽑기 위해 중범죄자를 투옥해야 한다는 주장도 나왔다.

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중국 언론인 루양은 "이는 터무니없는 '동남아시아식 승부조작'이다. 대회 주최측은 재발 방지 대책을 마련해야 한다. 게다가 양 팀이 합쳐서 다섯 번이나 자책골을 넣었는데, 심판과 대회 관계자들은 대응이 너무 늦었다"라고 비판했다. 축구 해설가 선팡젠은 더 격분한 목소리로 "이 코치들은 인간이라고 부를 자격조차 없다. 열 살짜리 애들에게 어떻게 그런 행동을 할 수 있나?"라고 분노를 표출했다.

이번 사건은 CFA가 대대적인 승부조작 근절 캠페인을 벌이는 와중에 발생했다. CFA는 지난 1월 승부조작, 도박, 부패 혐의로 축구인 73명을 무더기 영구제명 징계를 내렸다. 중국슈퍼리그(1부) 9개 구단도 승점 삭감 및 벌금 징계를 받았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com