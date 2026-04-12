미쳤다! 손흥민 폭발, 리그 첫 골 폭발→LA FC 5-1 대승 '환상' 시나리오 등장..."SON-부앙가 강력한 공격 예상"..."상대에게 벅찬 도전"

사진=LA FC SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민의 활약을 예고하는 전망이 등장했다.

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미국의 스포츠일러스트레이티드는 11일(한국시각) 미국 메이저리그사커(MLS) 7주차 경기들에 대한 예측을 쏟아냈다.

LA FC는 12일 오전 5시45분 미국 오레곤주 포틀랜드의 프로비던스 파크에서 열리는 포틀랜드와의 2026시즌 MLS 원정 경기를 앞두고 있다.

LA FC는 최고의 상승세를 달리고 있다. 서부 지구 선두에 자리한 LA FC는 올 시즌 서부 지구 팀 중 유일하게 패배가 없다. 5승1무, 쾌조의 성적을 바탕으로 1위 자리를 유지 중이다. 최근 2026년 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전 경기에서도 크루스 아술을 꺾으며 올 시즌 첫 트로피를 향한 여정도 순항 중이다.

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손흥민의 활약도 빼놓을 수 없다. 당초 손흥민을 향한 우려의 시선도 있었다. 올 시즌 기존의 강점인 득점력이 상대의 집중 견제로 줄어든 모습을 보이며 기량 하락 우려가 떠오르기도 했다. 손흥민은 앞서 3월 A매치 당시 득점 부진으로 인해 우려의 목소리가 나오자, 이례적인 발언까지 하기도 했다. 그는 "기량이 떨어졌다고 생각하지 않는다. 냉정하게 대표팀을 내려놔야 할 때는 내가 스스로 내려놓을 생각이다"라며 "득점이 없을 때마다 기량에 대한 이야기를 하는 것 자체가 아쉽다. 그동안 많은 골을 넣다 보니 기대감이 높은 것을 잘 알고 있다. 하지만 나는 내가 해야할 위치에서 항상 최선을 다하고 몸 상태도 좋다. 기량이 떨어진 것처럼 느껴졌다면 내가 더 열심히 해서 잘하면 된다. 능력이 안 되면 대표팀에 더 있을 수는 없다"고 말했다.

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기우였다. 손흥민은 3월 A매치 이후 뛰어난 경기력을 선보이며 모든 우려를 지워냈다. 지난 올랜도 시티전에서 4도움을 기록했고, 크루스 아술전에서는 기다리던 시즌 첫 필드골까지 터졌다. 전반 30분 슈아니에르가 오른쪽을 파고들며, 땅볼 크로스를 올렸다. 문전으로 쇄도하던 손흥민이 슬라이딩 하며 밀어넣었다. 득점 후 세리머니도 마치 이런 상황을 저격하는 듯 보였다. 득점 후 손흥민은 미리 준비한 듯 중계 카메라를 바라보고 오른손을 입 근처에 대고 오므렸다가 펴기를 반복했다. 입으로는 '블라'(blah·어쩌고저쩌고)라는 말을 반복하는 모습이 포착됐다. 자신을 향한 여러 이야기에 대한 답을 보여주는 듯 했다.

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손흥민과 LA FC가 포틀랜드를 상대로도 이런 기세를 이어갈 것이라는 전망이 우세했다. 스포츠일러스트레이티드는 '포틀랜드는 최근 5경기에서 4패를 당하며 부진한 상황에서 상승세인 LA FC를 맞이한다. 포틀랜드에는 벅찬 도전이 될 것이다. 포틀랜드는 데니스 부앙가, 손흥민, 마티유 쇼니에르의 강력한 공격을 예상해야 한다'고 전했다.

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이어 '올랜도 시티와의 경기에서 전반전에만 4개의 ??어시스트를 기록하며 신기록을 세운 손흥민은 이번 시즌 MLS 첫 골을 노리고 있다. 부앙가는 득점왕 경쟁을 이어가기 위해 골 행진에 박차를 가하고 있다. 포틀랜드는 감독 부진에 시선이 집중되고 있는데, 만약 부진이 계속된다면 필 네빌 감독의 미래에 위기가 닥칠 수 있기 때문다'고 설명했다.

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손흥민에게도 좋은 기회다. 서부 지구 14위에 자리한 포틀랜드는 올 시즌 서부에서 가장 많은 실점을 허용한 팀이다. 손흥민의 뜨거운 발끝이 골문을 노리기에 좋은 상대다. 손흥민의 공격에 대한 기대감이 다시 떠오르고 있다. 리그 첫 골에 대한 예측이 실제로 일어날지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com