韓 축구 대형 호재, 손흥민 측면으로 밀어낼 '특급 9번' 등장..."유럽 대항전 나갈래요" 오현규의 포부, 10경기 7골 맹폭 활약

사진=오현규 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 대표팀 공격수 중 누구보다 폼이 뜨겁다. 오현규의 발끝이 식을 줄 모른다.

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베식타스는 11일(한국시각) 튀르키예 이스탄불 튀프라쉬 스타디움에서 열린 안달리야스포르와의 2025~2026시즌 튀르키예 쉬페를리그 29라운드 경기에서 4대2로 승리했다. 베식타스는 이번 리그 4위에 자리하며, 선두 경쟁 팀들과의 격차를 좁혔다.

승리의 주역은 단연 오현규였다. 오현규는 이날 최전방 공격수로 출전해 팀이 2-1로 앞선 상황에서 득점을 터트렸다. 3-1 상황에서 멀티골까지 넣으며 팀의 세 골 차이 리드를 안겼다. 베식타시는 이날 후반 2분 추가 실점을 허용하며, 오현규의 득점이 아니었다면 자칫 승리를 거두지 못할 뻔했다.

로이터연합뉴스

오현규는 이번 득점으로 베식타시 이적 이후 10경기에서 무려 7골2도움을 기록했다. 올 시즌 공격포인트는 무려 17골4도움, 20골 고지에 다가가고 있다. 오현규는 이날 경기 후 "난 매 경기 최대한 많은 골을 넣으려고 노력한다"며 득점에 대한 의지를 드러냈다. 이어 "팀을 돕고 싶다. 내가 골을 넣으면 팀이 이기기 때문에 최대한 매 경기 골을 넣으려고 노력한다. 오늘 2골을 넣었지만, 3~4골을 더 넣을 수 있었는 아쉽다"며 "유럽대항전에 출전하고 싶고, 다음 시즌에 유로파리그에도 나가고 싶다"라며 "컵대회 결승에도 진출하고 싶고, 꼭 우승하고 싶다"고 유럽 대항전 출전 의지까지 불태웠다.

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튀르키예의 사바흐는 '오현규 활약은 특별히 주목할만하다. 에너지, 압박 능력, 득점에 대한 갈망이 대단했다. 득점 후 그의 얼굴에 드러나는 결연한 의지는 베식타스 정신이다'라며 감탄했다. 튀르키예의 포토맥은 '겨울 이적시장 스타인 오현규는 득점 행진을 이어가고 있다. 쉬페르리가 9경기 출전해 6골을 기록했다. 안탈리아스포르전에서 두 골은 모두 환상적이었다. 베식타스 홈 구장에서만 5골이다'라고 칭찬했다.

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오현규는 지난 2022~2023시즌 셀틱 이적으로 처음 유럽 무대에 발을 들였다. 첫 시즌 21경기 7골로 준수한 활약을 펼쳤지만, 셀틱에 브랜던 로저스 감독이 새롭게 부임하며 상황이 달라졌다. 결국 지난해 여름 새 도전을 택했고, 벨기에 무대로 향했다. 벨기에 이적 후에도 많은 기회를 받지는 못했다. 주전보다 벤치 멤버로서 활약할 기회를 잡아야 했다. 하지만 오현규는 적은 기회에도 불구하고 꾸준히 득점을 뽑아냈고, 2024~2025시즌 초반에는 새롭게 주전 공격수로 도약했다.

다만 직전 겨울이적시장에서 오현규를 둘러싼 상황은 긍정적이지 않았다. 니키 하옌 감독이 새롭게 부임하며, 오현규를 점차 팀 계획에서 배제했다. 경기력에 큰 문제가 없음에도 오현규 대신 유망주 애런 비보웃을 선발 기용했다. 이런 상황에서 베식타시의 관심이 도착했다. 오현규는 자신을 향해 끈질기게 구애한 베식타시의 손을 잡고 튀르키예 무대로 향했다.

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빅리그 진출 가능성까지 거론됐으나, 이뤄지지 못하고 선택한 이적. 하지만 오현규에게는 최고의 선택으로 이어지고 있다. 오현규는 베식타시 합류 이후 꾸준한 활약을 선보이고 있다. 오현규는 리그 데뷔 이후 3경기 연속골을 터트리며 곧바로 팀 내 핵심 선수로 자리 잡았다. 활동량과 전방에서의 침투, 골 결정력 모두 합격점이었다. 데뷔전부터 인상적인 바이시클킥 득점으로 팬들의 마음도 사로잡았다.

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오현규의 활약이 계속해서 이어진다면 2026년 북중미월드컵으로 향하는 홍명보호에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 손흥민, 조규성과 함께 원톱 자리를 두고 경쟁하는 상황에서 오현규가 최전방에 잘 뿌리내린다면, 손흥민의 위력을 살릴 수 있는 최고의 파트너로 활용할 가능성도 충분하다. 손흥민은 상황에 따라 언제든 최적의 포지션이었던 왼쪽 윙어로 돌아갈 수 있다. 오현규가 폼을 유지하는 것이 중요한 이유다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com