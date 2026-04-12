'獨1강' 바이에른 뮌헨, 8월1~8일 프리시즌 제주월드컵경기장서 제주FC와 격돌...'아우디 풋볼투어' 일정 확정[오피셜]

사진제공=제주 SK

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[스포츠조선 전영지 기자]독일 분데스리가 챔피언 바이에른 뮌헨이 8월 제주특별자치도에서 글로벌 프리시즌 투어인 '아우디 풋볼 투어(Audi Football Tour)'를 시작한다.

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올해로 10회째를 맞은 '아우디 풋볼 투어는 8월 1~8일까지 진행되며, 바이에른 뮌헨 선수단은 제주특별자치도와 홍콩을 차례로 방문한다.

바이에른 뮌헨은 프리시즌 투어의 일환으로 8월 4일 제주월드컵경기장에서 제주SK FC와의 '아우디 풋볼 서밋(Audi Football Summit) 2026' 친선경기를 치른 뒤 8월 7일 홍콩 카이탁 스타디움에서 잉글랜드 프리미어리그 클럽 애스턴 빌라와 맞붙는다. 티켓 판매 일정과 세부 정보는 대한축구협회에 승인 절차 진행 후 공지된다.

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이번 프리시즌 투어는 바이에른 뮌헨의 두 번째 방한이다. 바이에른 뮌헨은 2년 전인 2024년 8월 3일 서울월드컵경기장에서 치른 토트넘((잉글랜드)과의 친선전에서 레온 고레츠카와 가브리엘 비도비치의 연속골에 힘입어 2대1로 승리했었다. 바이에른 뮌헨은 한국 팬들과 직접 소통하기 위해 미국 뉴욕(2014년), 중국 상하이(2016년), 태국 방콕(2022년)에 이어 서울(2025년)에 공식 사무소를 개설했다.

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이번 행사는 축구 팬들과 제주도민에게 세계 정상급 축구 레벨을 가까이서 즐기는 특별한 자리가 될 전망이다. 바이에른 뮌헨은 이번 제주SK FC와의 친선전뿐 아니라 8월 3일 오픈 트레이닝(Open Training)도 진행, 선수단의 훈련 현장을 직접 관람하고 교감할 수 있는 추억을 선사할 예정이다.

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바이에른 뮌헨 마케팅 및 세일즈 이사회 멤버 루벤 카스퍼는 "10번째 아우디 서머 투어를 통해 다시 아시아 팬들을 만날 수 있게 되어 기쁘다. 축구에서 '10번'은 영감과 속도를 상징한다. 바이에른 뮌헨은 전 세계 팬 및 파트너와의 연결을 중요하게 생각하며, 이번 투어 역시 그 비전을 확장하는 계기가 될 것"이라며 기대감을 표했다.

'아우디 풋볼 서밋 2026'은 제주SK FC는 구단 차원에서도 준비한 특별한 이벤트다. 2025년 FC 바이에른과 LAFC가 설립한 레드앤드골드 풋볼(Red&Gold Football)의 파트너 구단으로 FC 바이에른과 긴밀한 협력을 이어온 제주SK FC는 이번 서밋의 성공적 개최를 통해 양팀의 우호 관계를 더욱 공고히 가져갈 예정이다. 제주특별자치도와 서귀포시도 전폭적인 협조를 약속했다.

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조자룡 제주SK FC 대표이사는 "세계적인 명문 구단 FC 바이에른 뮌헨과 제주에서 친선경기를 치르게 되어 설렌다. 설렘은 또 다른 울림을 가져다준다. 축구가 주는 가치의 한계는 끝이 없다"면서 "아우디 풋볼 서밋 2026을 통해 그라운드 위에서 새로운 가치와 의미를 찾아갈 제주SK의 노력은 계속 이어질 것이다. 또한 이번 경기가 제주도민과 전국 축구 팬 모두에게 잊지 못할 축제의 장이 되길 바란다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com