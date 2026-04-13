'리그 0골' 손흥민, 왜 감독이 끝도 없이 사랑하나...반전 이유 공개 "높은 에너지 압박, 뛰어난 수비 가담"

사진=LA FC SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]마크 도스 산토스 감독이 손흥민을 아낄 수밖에 없는 이유가 있다.

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미국의 애슬론스포츠는 12일(한국시각) '손흥민이 포틀랜드와의 경기에 출전하지 않은 이유'라며 손흥민에 대해 조명했다.

LA FC는 12일 미국 오리건주 포틀랜드의 프로비던스 파크에서 열린 포틀랜드와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 7라운드 경기에서 1대2로 패배했다. 올 시즌 리그에서 무패 행진을 달리던 LA FC는 서부 지구 최하위 수준인 14위 포틀랜드에게 일결을 맞으며, 3위로 밀려났다.

로이터연합뉴스

손흥민은 이날 경기를 소화하지 않았다. 지난해부터 빡빡한 일정을 소화하며 관리가 필요했던 그를 이번 포틀랜드전에서 아예 명단 제외했다. 이어질 크루스 아술(멕시코)과 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 2차전에 전력을 쏟기 위한 선택이었다.

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다만 LA FC는 손흥민 없이는 확실히 부족한 팀이었다. 경기 내내 분위기를 내준 LA FC는 선제 실점 이후 주드 테리의 동점골이 터졌으나, 종료 직전 케빈 케이시에게 결승골을 내주며 패배했다. 포틀랜드는 점유율 58대42, 기대 득점도 1.52대 0.87로 LA FC를 압도했다. 손흥민이 없는 LA FC는 서부 지구 14위 팀에게도 제대로 힘을 발휘하지 못하는 팀이었다.

AFP연합뉴스

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감독의 사랑을 독차지하는 이유가 이번 경기를 통해 확실히 드러났다. 애슬론스포츠는 'LA FC는 올 시즌 5승1무로 완벽한 출발을 보여주며 서부 지구 선두에 올랐섰다. 손흥민은 이 성공의 중심이었다'며 '손흥민은 높은 에너지의 압박과 뛰어난 수비 활동량으로 경기 초반부터 즉각적인 영향력을 발휘해 경기 전반에 걸쳐 기여했다'고 했다. 손흥민이 강점인 득점이 아닌 전방 압박과 수비를 통해 더 많은 부분에서 영향력을 미치고 있다는 분석이었다.

이미 도스 산토스 감독은 손흥민이 리그에서 득점을 터트리지 못하고 있음에도 불구하고 꾸준히 그를 변호하며 아낀 바 있다. 지난 올랜도 시티와의 경기 이후에는 "오늘 최고의 선수는 손흥민이다. 도움 뿐만 아니라, 첫 골에도 관여했다. 경기 영향력이 뛰어났다"며 "손흥민에게 너무 엄격한 것 같다, 그가 득점해야 한다는 부담을 주고 있다. 이미 많은 부분 팀에 기여하고 있다. 매 경기 골을 넣을 필요는 없다. 그 역할을 충분히 하고 있다"고 칭찬하기도 했다.

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손흥민 없이는 하위권에게도 힘든 것이 LA FC의 현실, 손흥민이 득점하지 않더라도 그라운드 위에 꼭 필요한 이유다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com