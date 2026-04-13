'흥민이 형, 나 어떻게 해!' 토트넘 강등권 추락, '캡틴' 로메로 결국 눈물 폭발…'챔피언십으로 미끄러지는 이미지 될 수 있다'

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Tottenham Hotspur - Stadium of Light, Sunderland, Britain - April 12, 2026 Tottenham Hotspur's Cristian Romero looks dejected as he is substituted off after sustaining an injury REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Sunderland's Brian Brobbey, centre, looks on after pushing Tottenham Hotspur's Cristian Romero, right, into Tottenham Hotspur goalkeeper Antonin Kinsky, left, during the Premier League soccer match between Sunderland and Tottenham Hotspur, in Sunderland, England, Sunday April 12, 2026. (Owen Humphreys/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 김가을 기자]크리스티안 로메로(토트넘)가 끝내 눈물을 흘렸다.

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로베르토 데 제르비 감독이 이끄는 토트넘은 12일(이하 한국시각) 영국 선덜랜드의 스타디움 오브 라이트에서 열린 선덜랜드와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 0대1로 패했다.

충격이다. 토트넘은 지난해 12월 28일 이후 14경기 이후 승리가 없다. 7승9무16패(승점 30)를 기록하며 20개 팀 중 18위에 머물렀다. 이대로라면 다음 시즌 챔피언십(2부) 강등이 유력하다. 토트넘은 3월 A매치 기간 데 제르비 감독에게 지휘봉을 맡기며 분위기 반전을 노렸지만, 뜻을 이루지 못했다.

영국 언론 BBC는 '로메로가 눈물을 흘리며 지나가는 모습이 포착됐다. 그는 무릎을 다친 것처럼 보였다. 챔피언십으로 향해 천천히 미끄러지는 한 시즌의 영원한 이미지가 될 수 있다'고 보도했다.

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경기 뒤 데 제르비 감독은 로메로의 부상 상태에 대해 "앞으로 며칠 지켜봐야 한다. 너무 중요한 문제가 아니길 바란다. 그는 우리에게 중요한 선수다. 그는 좋은 사람이고, 좋은 선수"라고 전했다.

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Tottenham Hotspur - Stadium of Light, Sunderland, Britain - April 12, 2026 Sunderland's Brian Brobbey in action with Tottenham Hotspur's Cristian Romero, Archie Gray and Pedro Porro Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Tottenham Hotspur - Stadium of Light, Sunderland, Britain - April 12, 2026 Tottenham Hotspur's Cristian Romero is shown a yellow card by referee Robert Jones Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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로메로는 올 시즌을 앞두고 토트넘의 신임 주장으로 선임됐다. 미국 무대로 떠난 손흥민(LA FC)의 뒤를 이은 것이다. 하지만 그는 퇴장 변수, 부상 등으로 어려움을 겪었다. 올 시즌 EPL 23경기에서 4골-1도움을 기록하는 데 그쳤다. 토트넘은 '주장 리스크'에 힘을 잃었다. 2024~2025시즌 유로파리그(UEL) 우승팀에서 불과 한 시즌만에 강등권으로 내몰렸다. 일각에선 토트넘 강등 시, 로메로가 팀을 떠날 수 있다는 주장이 제기되고 있다.

토트넘은 19일 홈에서 브라이턴과 대결한다. 데 제르비 감독은 "내가 지금 해야 할 일은 공이 있든 없든 스타일을 코칭하는 것이 아니다. 선수들에게 정신적 측면에서 필요한 것을 제공하는 것이다. 내 스타일은 선수들의 자신감을 신뢰하는 것이다. 내가 할 일은 그들이 주중에 무엇을 하고 있는지 경기장에서 보여주는 것"이라고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com