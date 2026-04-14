"순연경기 오묘한 빅픽처" '기동매직 1위' 서울→'현석매직 2위' 울산, 대충돌…K리그1 초반 선두권 구도 분수령

서울월드컵경기장/ K리그1/ FC서울 vs 광주FC/ 서울 김기동 감독/ 승리 세레머니/ photo by Jaehoon Jung

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs 울산HDFC/ 울산 단체/ 승리 세레머니/ 기념 사진/ photo by Jaehoon Jung

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[스포츠조선 김성원 기자]순연경기는 '오늘'을 위한 큰 그림이었을까? 올 시즌 뚜껑이 열리기 전 K리그1의 '빅2'는 지난해 K리그1과 코리아컵, '더블(2관왕)'을 달성한 전북 현대와 턱밑이었던 대전하나시티즌이었다.

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그러나 현실은 늘 전망을 시샘한다. 현재 K리그1 선두는 전북도, 대전도 아니다. 유일한 무패 팀인 FC서울(승점 16·5승1무)이다. 서울은 2016년 이후 10년 만의 정상 등극을 꿈꾸고 있다. 서울 바로 밑에 2위 자리는 울산 HD(승점 13·4승1무1패)가 꿰찼다. 울산은 2024년 K리그1 3연패를 달성하며 '왕조의 문'을 열었다. 그러나 지난해 9위로 고꾸라졌다. 서울과 울산은 지난달 7일 맞닥뜨릴 예정이었다. 그러나 서울의 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 일정으로 연기됐다.

그래서 오묘한 만남이 성사됐다. 울산과 서울은 15일 오후 7시 30분 울산 문수축구경기장에서 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드 순연경기를 치른다. 시즌 초반 K리그1 선두권 구도의 갈림길이다. 지난 라운드에서 난적 전북을 제압(1대0 승)한 서울이 울산마저 꺾으면 확고부동한 '1강 체제'를 구축할 수 있다. 반면 울산이 서울의 덜미를 잡으면 대혼전이 불가피하다.

서울월드컵경기장/ K리그1/ FC서울 vs 전북현대모터스/ 서울 클리말라 득점, 단체/ 골 세레머니/ photo by Junghun Park

인천축구전용경기장/ K리그1/ 인천유나이티드 vs 울산HDFC/ 울산 말컹 득점/ 골 세레머니/ photo by Jaehoon Jung

'기동매직'을 앞세운 서울의 기세가 매섭다. 창단 후 첫 개막 4연승에 기대감을 키웠다. FC안양과 1대1로 비기면서 숨 고르기를 한 후 전북을 상대로는 무려 3205일 만에 안방 승리의 기쁨을 누렸다. 야잔과 로스가 짝을 이룬 중앙 수비라인은 견고하고, 송민규가 가세한 공격도 활력이 넘친다. 새로운 해결사 클리말라는 벌써 4골을 터트렸다.

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김현석 감독이 지휘봉을 잡은 울산도 지난해의 아픔은 없다. 3연승 후 1무1패로 주춤했지만 11일 인천 유나이티드(2대1 승)와의 원정경기에서 극장승을 연출하며 분위기 전환에 성공했다. 특히 돌아온 말컹이 올 시즌 첫 출전한 K리그에서 경기 종료 직전 결승골을 터트리며 부활했다. 50일 만에 15kg을 감량한 말컹은 5골을 기록 중인 야고와 '쌍포 체제'를 구축했다.

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울산이 '믿는 구석'은 또 있다. 지난 시즌 서울에 1무2패로 열세였지만 홈에선 '절대' 강했다. 울산은 2017년 4월 16일 1대1 무승부 이후 13경기 연속 무패(9승4무)를 달리고 있다. 서울은 또 한번 '징크스 탈출'을 노린다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com