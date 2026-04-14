'3연패→최하위' 예상했지만 너무 빨리 찾아온 광주의 위기, 탈출구 있을까...프로구단 답지 않은 논란까지 터져

한국프로축구연맹

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이정효 감독이 떠난 광주FC가 크게 흔들리고 있다. 광주는 11일 부천FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 7라운드에서 0대1로 패했다. 3연패에 빠진 광주(1승3무3패)는 리그 최하위로 추락했다.

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반등이 절실했다. FC서울에 0대5로 크게 무너진 광주는 강원FC전에서도 힘을 쓰지 못했다. 슈팅 '0개'라는 충격적인 경기력 속에 0대3으로 완패했다. 부천전에서는 더 이상 연패로 빠지지 않는 게 중요했다. 지난 2경기 대비 경기력은 개선됐지만 결과는 달라지지 않았다.

과정도 중요하지만, 프로는 결과로 말하는 무대. 지표가 너무 좋지 못하다. 3연패 당하는 동안 0득점-9실점, 심지어 리그 최소 득점(4골)과 최다 실점(12골)도 광주의 오늘이다.

광주가 어렵게 보낼 것이라고 예상했던 시즌이지만 생각보다 일찍 위기가 찾아왔다. 첫 3경기에서 1승2무로 기대 이상의 결과를 냈으나 한 번 무너지자, 전혀 버티지 못하고 있다. 아직 4위 강원과의 승점 차가 3점밖에 나지 않지만 '12위' 광주에는 분명 적신호가 켜졌다.

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위기보다 더 암울한 건 상황을 뒤집을 만한 카드가 없어 보인다는 점이다. 이번 시즌 지휘봉을 잡은 이정규 감독은 '전임' 이정효 감독처럼 플랜A를 밀고 가는 스타일이다. 그 속에서 변화를 주려면 선수가 있어야 한다. 하지만 광주는 선수가 없다. 이정효 시대의 주축들은 대부분 다른 팀으로 각자 살길을 찾아 떠났다.

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현 광주는 고등학교를 갓 졸업한 유망주까지 끌어모아 1군을 구성했다. 광주의 축구가 읽혀버린 상태에서 기존 전력에 변화를 줘도 위기 탈출은 요원해 보인다. 이 위기를 극복하지 못하면 그대로 주저앉는 흐름이 될 수 있다. 당장 바로 앞에 '강호' 울산 HD와 포항 스틸러스가 기다리고 있다. 2026년 북중미월드컵 휴식기까지 버티지 못하고 연패에 허덕이면 후반기에 만회하기란 더 어려울 것이다.

이렇게 팀이 흔들릴 때 내부 문제까지 발생했다. 광주는 프로구단답지 않은 논란에 휘말렸다. 구단 간부가 산하 유스팀 출신 선수 부모에게 '1억원의 발전기금을 내면 선수를 프로에 입단시켜 주겠다'는 제안을 했다는 게 알려졌다. 해당 부모는 한국프로축구연맹이 운영하는 K리그 클린센터에 고발서를 제출한 상태다.

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광주는 지난달 27일 '구단은 사실관계 확인 절차를 진행하고 있다. 이번 일을 계기로 유소년 운영 및 선수 선발 관련 절차 전반을 다시 점검하고, 외부와의 소통 과정에서 오해나 논란이 발생하지 않도록 제도와 기준을 보다 명확히 정비하겠다'는 입장을 밝혔다. 안팎으로 어수선한 광주의 '봄'이다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com