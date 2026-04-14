[오피셜] 아시아 최고 대회 ACLE, 24팀→32팀 확대 결정...하지만 티켓 배분 방식은 아직 밝히지 않아

사진=AFC

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]아시아 최고 대회의 규모가 대폭 확대된다.

Advertisement

아시아축구연맹(AFC)은 14일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 'AFC 경기 위원회는 아시아 최고의 클럽 대항전인 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE)의 전략적 강화 방안을 권고했다. 핵심 내용은 2026~2027시즌부터 참가 팀을 32개 팀 체제로 확대하는 것이다. 이번 개혁은 아시아 전역의 포용성과 탁월함을 증진하는 동시에, 토너먼트 진출을 위한 더욱 엄격한 예선 경로를 도입하려는 AFC의 의지를 담고 있다'고 발표했다.

2024~2025시즌 출범한 ACLE은 이번 시즌까지 24개팀 체제로 운영되고 있다. 동아시아와 서아시아를 구분해 12개팀씩 리그 스테이지를 치른다. 12개팀 중 8팀씩 16강에 오른다. 8강에 오른 각 지역의 팀들은 중립 구역에 모여서 결승까지 파이널 스테이지를 치르는 방식으로 운영되고 있다.

32개팀 체제로 개편이 확정되면 리그 스테이지에서 경쟁하는 팀이 동·서아시아 각 16개 팀으로 늘어난다. 또한 각 지역 상위 1위부터 6위까지의 클럽은 16강에 직행하고, 7위부터 10위까지는 토너먼트 진출 플레이오프(PO)를 치러 16강에 오르는 팀을 결정하기로 했다. 토너먼트 진출 PO경기는 7,8위 팀 홈구장에서 진행된다. 다만 새롭게 개편되는 첫 시즌인 2026~2027시즌에는 전 세계적으로 축구 일정이 빡빡해, 토너먼트 진출 플레이오프를 치르지 않기로 했다.

Advertisement

다만 AFC는 늘어난 8장의 ACLE 티켓을 어떻게 배분할 것인지를 밝히지 않았다. 기존 ACLE에 참가 중인 각국 리그별로 배분되는 출전권을 늘리겠다는 것인지, 아니면 대회에 참가할 수 있는 리그 문호를 더 넓히겠다는 것인지 등 구체적인 참가팀 수 확대 방법은 밝히지 않았다.