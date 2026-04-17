"폭풍수비 장민규X최강 GK 김동준X스피드레이서 신상은" 제주SK, 안방서 김천 상대 3연승 도전!

왼쪽부터 제주SK 장민규, 김동준, 신상은. 사진제공=제주SK

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[스포츠조선 전영지 기자]공수의 안정성을 되찾은 제주SK가 안방에서 김천 상무를 상대로 3연승에 도전한다.

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제주SK는 18일 오후 4시30분 제주월드컵경기장에서 펼쳐질 하나은행 K리그1 2026 8라운드 홈 경기에서 김천과 격돌한다.

제주SK는 2승2무3패, 승점 8점으로 리그 7위를 기록중이다. 특히 지난 11일 포항 원정에서 2대0 완승과 함께 시즌 첫 원정승과 첫 연승을 꿰차며 상승세를 탔다. 무엇보다 4일 부천전 1대0 첫 승 이후 최근 2경기 연속 무실점을 기록하며 공수의 안정감을 더하고 있다는 점이 고무적이다.

제주SK 구단은 2연승의 일등공신으로 장민규를 꼽았다. 장민규는 올 시즌을 앞두고 중앙 수비수에서 수비형 미드필더로 완벽하게 포지션 변경에 성공했다. 장민규는 풍부한 활동량과 폭넓은 움직임(7라운드 베스트 러너 5위, 11.9km)으로 높은 위치에서부터 과감한 압박을 통한 빠른 트랜지션을 이끌고 있다. 지난 포항전에서 전반 18분 강력한 압박에 이은 재빠른 공격 가담으로 선제 결승골이자 K리그1 데뷔골을 터트렸다.

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골키퍼 김동준의 슈퍼 세이브 활약도 눈부시다. 최근 2경기 연속 클린시트를 기록하며 아디다스 포인트 3위까지 치고 올라왔다. K리그 아디다스 포인트는 득점, 페널티킥, 도움, 실점 등 공식기록과 드리블, 키패스, 크로스, 볼미스, 태클, 인터셉트, 차단 등 여러 부가기록들을 종합한 선수 퍼포먼스 지표로, 김동준은 현재(7라운드 기준) K리그1 골키퍼 중에서 가장 좋은 활약을 펼치고 있다.

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공격에선 '스피드 레이서' 신상은이 단연 눈에 띈다. 신상은은 올 시즌 제주SK에서 가장 빠른 스피드를 자랑한다.(4라운드 베스트 스피드 3위, 33.48km/h) 파이널서드에서 위치 선정도 뛰어나 최전방에서도 기민한 움직임을 보여주고 있다. 신상은은 지난 포항 원정에서 전반 27분 세레스틴의 왼발 롱패스를 이어받아 상대 수비의 뒷공간을 파고드는 영민한 움직임으로 마무리하며 시즌 마수걸이 골을 터뜨렸다.

세르지우 코스타 감독은 김천전을 앞두고 "김천은 첫 승 달성을 위해 남다른 의욕을 갖고 제주로 향할 것이다. 하지만 우리는 최근 좋은 분위기를 이어가고 있다. 그게 우리의 장점이다. 우리는 계속해서 원하는 목표를 향해 갈 것이다. 선수들도 잘 따라오고 있다. 자신감은 갖되, 자만심을 버리면서 계속 문을 두드리고 문이 열리는 상황(승리)을 만들 것"이라는 각오를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com