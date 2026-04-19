"팀 전술 제대로 활용 못했다" 日 결승에서 0-1 패배→준우승, 北 "다음에 반드시 금메달을 따겠다"

사진=AFC 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 여자 축구가 북한을 잡고 아시아 정상에 올랐다.

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일본 20세 이하(U-20) 여자 대표팀은 18일(이하 한국시각) 태국 빠툼타니의 탐마삿 경기장에서 열린 북한과의 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-20 여자 아시안컵 결승전에서 1대0으로 이겼다. 후반 11분 사노 모모카의 득점이 결승골이 됐다. 이로써 일본은 2019년 태국 대회 이후 7년 만이자 통산 7번째로 우승컵을 거머쥐었다. 또한, 일본은 이 대회 최다 우승국으로 자리를 굳게 지켰다. 대한민국(2004, 2013년)과 북한(2007, 2024년)이 각 2회로 뒤를 따른다.

일본과 북한 모두 이번 대회 강력한 우승후보였다. 일본은 조별리그 C조 1위를 기록했다. 인도(6대0)-대만(2대0)-호주(5대2)를 줄줄이 잡았다. 8강에선 베트남(4대), 4강에선 중국(2대0)을 누르고 결승전에 올랐다.

북한은 조별리그 B조에서 요르단(8대0)-우즈베키스탄(6대0)-한국(5대0)을 상대로 승리를 챙겼다. 토너먼트에선 호주와 한국을 각각 3대0으로 이겼다.

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파이널 매치. 설욕전이었다. 두 팀은 2024년 우즈베키스탄 대회 결승전에서도 격돌했다. 당시 일본은 북한에 1대2로 고개를 숙였다.

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일본은 스피드와 활동량에서 크게 앞서는 북한의 공세를 협력 수비로 이겨냈다. 후반 11분 세트피스 상황에서 나온 득점으로 승리를 거머쥐었다. 이번 대회 북한의 첫 실점이었다. 북한은 조별리그부터 준결승까지 5경기에서 25득점-무실점을 기록했다. 하지만 이날 북한은 볼 점유율(61.1%), 슈팅(17-7)에서 일본을 압도했지만, 웃지 못했다.

사진=AFC 공식 계정 캡처

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일본 축구 전문 매체 사커다이제스트는 '일본이 대회 최다인 7번째 우승을 차지했다. 결승전 내내 불리한 상황이 길었지만, 세트피스 상황에서 결승골을 넣었다. 이 득점을 지켜내며 접전을 승리로 장식했다. 패한 북한은 일본보다 더 많은 슈팅을 시도했지만, 모두 성공하지 못했다. 일본의 끈질긴 수비 앞에 무릎을 꿇었다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 북한의 전일청은 "모든 선수가 팀 전술을 제대로 활용하지 못해 생각대로 되지 않았다. 각 선수에게 압박을 가하고, 압박을 강화하며, 전방에서 공격 시도를 차단하는 것이 기본이었다. 이번 경기에서 교훈을 얻어 앞으로 더 훌륭한 플레이를 보이겠다. 다음 대회에서는 반드시 금메달을 따겠다"고 말했다.

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한편, 이번 대회 4강에 오른 네 팀은 9월 폴란드에서 열리는 2026년 국제축구연맹(FIFA) U-20 여자 월드컵에 출전한다. 한국을 비롯해 북한, 일본, 중국이 월드컵 본선 진출권을 챙겼다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com