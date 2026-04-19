[현장인터뷰]'6경기 무승→의미심장' 광주 사령탑 이정규 "감독으로서 스스로 고민하는 시간 필요"

사진제공=한국프로축구연맹

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[울산=스포츠조선 김가을 기자]"감독으로서 나 스스로 고민하는 시간이 필요하지 않을까 생각한다."

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이정규 광주FC 감독의 말이다.

광주FC는 19일 울산 문수축구경기장에서 열린 울산 HD와의 '하나은행 K리그1 2026' 8라운드 원정경기에서 1대5로 패했다. 광주(1승3무4패)는 최근 4연패를 포함, 6경기 연속 승리하지 못했다.

경기 뒤 이 감독은 "우리가 의도한대로 잘 풀어갔다고 생각은 하는데, 세트피스에서 2실점했다. 이 부분을 세트피스 코치와 잘 소통해서 방안점을 찾아야 할 것 같다. 멀리까지 팬들이 많이 와 주셨다. 격려를 많이 해주셨는데, 감독으로서 나 스스로 고민하는 시간이 필요하지 않을까 생각한다"고 말했다.

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그는 '스스로 고민한다'는 말의 의미에 대해 "여러 의미가 있다. 어려운 환경을 알고 왔다. 내가 시즌 전에 했던 말이 있다. 그 부분에 대해 감독으로서 책임감을 갖고 고민을 해보겠다. 경기 복기, 선수단 미팅 등 여러 생각이 든다. 잘 정리해서 얘기를 해야하지 않나 싶다"고 덧붙였다.

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이날 광주는 전반 18분 선제골을 내줬지만, 2분 뒤 신창무의 득점으로 동점을 만들었다. 하지만 신창무가 부상으로 이탈하며 1패 이상의 아픔을 안게됐다. 이 감독은 "플랜A와 B를 준비했다. 신창무의 롤을 할 수 있는 선수는 홍용준과 최경록이다. 전반에는 거의 비슷하게 경기 운영을 했다. 후반에는 3-5-2 형태로 빌드업을 했다. 경기 뒤 인터뷰에 바로 오느라 아직 신창무 선수의 정확한 상태는 확인하지 못했다"고 했다.

광주는 22일 포항스틸러스와 원정에서 대결한다.

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울산=김가을 기자 epi17@sportschosun.com