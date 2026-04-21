"소 심장 먹고 적색광 샤워,겨드랑이 제모" 아스널 잡은 홀란, 괴물 피지컬 뒤 '6000kcal 광기의 루틴'

생우유를 사랑하는 엘링 홀란. 사진출처=홀란 SNS

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[스포츠조선 전영지 기자]"소 심장, 생우유 먹고 적색광 샤워,괴물 피지컬 뒤 미친 6000㎉ 의 비밀."

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아스널전 결승골로 미션을 완수한 '맨시티 괴물 공격수' 엘링 홀란은 종료 휘슬과 함께 긴 머리를 풀고 유니폼 상의를 벗어 던지며 홈 팬들과 승리의 뜨거운 환희를 만끽했다.

맨시티는 20일(한국시각) 영국 맨체스터 에티하드스타디움에서 펼쳐진 잉글랜드 프리미어리그 33라운드 아스널과의 홈경기에서 전반 16분 라얀 셰르키의 선제골과 후반 20분 홀란의 결승골에 힘입어 2대1로 승리했다. 한 경기를 덜 치른 상황에서 승점 67점으로 아스널(승점 70)을 승점 3점차로 추격, 시즌 막판 우승 전쟁을 미궁으로 몰아넣는 데 성공했다.

엘링 홀란이 가브리엘 마갈량이스와의 몸싸움을 이겨내고 슈팅을 날리는 모습. 이 한골에 힘입어 맨시티가 아스널을 2대1로 이겼다.

이겨야 사는 일전, 창과 방패의 전쟁은 점입가경이었다. 90분 내내 '노르웨이 국대' 홀란과 '브라질 국대' 마갈량이스가 끊임없이 충돌했다. 승리 직후 상의 탈의한 홀란의 몸에 시선이 집중됐다. 축구 선수들이 쓸림 현상을 줄이기 위해 흔히 하듯 겨드랑이를 말끔하게 제모한 홀란은 목부터 허리까지 흉터와 긁힌 자국, 베인 상처로 가득했다. 축구라기보다 레슬링, 격투기를 방불케하는 전쟁, 일촉즉발 박치기까지 등장한 '숙적' 가브리엘 마갈량이스와의 90분 사투의 흔적이었다. 홀란은 "요즘 프리미어리그는 이렇다. 여기저기서 레슬링이 벌어진다"고 했다.

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결국 박스 안 치열한 몸싸움에서 마갈량이스를 이겨내고 기어이 골망을 흔들었다. 우승 경쟁의 판도를 뒤흔들 센세이셔널한 골이었다. 영국 데일리메일은 '가브리엘은 프리미어리그뿐만 아니라 세계에서 가장 강력하고 파워풀한 수비수다. 그런 그를 단순히 버텨내는 걸 넘어 득점으로 이어질 슈팅을 날릴 수 있을 정도로 제어하기 위해선 엄청난 근력이 필요하다'고 했다. 이어 '골을 넣은 지 2분 후, 마갈량이스와 또 다른 몸싸움 과정에서 이너 셔츠가 찢어져 홀란이 맨시티 9번 유니폼을 벗었을 때, 왜 이 공격수가 수비수를 상대로 압도적인 우위를 점할 수 있었는지 그 이유가 명확히 드러났다'면서 홀란의 조각같은 몸, 압도적인 피지컬에 주목했다.

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홀란은 현대 축구에서 보기 드문 독특한 유형의 공격수다. '득점기계', '괴물 공격수'로 회자된다. 빠르고, 골문 앞에서 치명적이며, 황소 같은 체격을 갖췄다. 데일리 메일은 '신체적으로 타고난 면도 분명 있지만, 여기에는 많은 노력과 헌신, 누군가는 광기 어리다고 말할 법한 방법들이 동원됐다'면서 '이 스트라이커는 1년 내내 최정상급 수준에서 경쟁하기 위해 자신을 채우고 최상의 몸 상태를 유지하는 매우 독특한 방식을 고수하고 있다'면서 괴물 피지컬을 유지하는 식단과 광기 어린 루틴을 소개했다.

홀란은 하루 6000칼로리의 식단을 유지한다. 일반인의 하루 2500칼로리 식단과는 큰 차이가 난다. 닭가슴살과 쌀만으로는 충분치 않다. 그의 이적 과정을 다룬 다큐멘터리 '홀란: 더 빅 디시전(Haaland: The Big Decision)'에 언급된 대로 그의 식단엔 일반 식당 메뉴판에서는 좀처럼 보기 힘든 소의 심장과 간이 자주 오른다. 홀란은 다큐멘터리에서 "다른 사람들은 이것(심장과 간)을 먹지 않지만, 나는 내 몸을 돌보는 데 관심이 많다"면서 "가능한 한 현지에서 생산된 양질의 음식을 먹는 것이 가장 중요하다. 바로 저기서 풀을 뜯고 있는 동네 소 , 나는 그 소의 심장과 간을 먹는다"라고 말했다. 이는 홀란이 실천중인는 하루 6000칼로리 식단의 일부다. 홀란은 육류 위주의 습관을 고수하면서도 가끔은 동물의 장기 대신 기름진 케밥을 선호한다. 그는 케밥에 대한 깊은 애정을 드러내며 "정말 좋아한다"라고 밝힌 바 있다. 또한 그의 유튜브 채널을 통해 공개된 장바구니 목록에는 거대한 바비큐 스테이크, 생꿀, 그리고 우유가 정기적으로 포함돼 있다. 홀란은 우유를 아주 좋아하며, 특히 생우유를 자신의 '마법의 물약'이라고 표현하기도 했다.

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홀란은 여자친구 이사벨 하우그셍 요한센과 함께 사는 체셔주 앨덜리 엣지, 침실 6개 저택에서 사워도우 위에 얹은 달걀 요리와 메이플 시럽을 넣은 커피 한 잔에 우유를 곁들여 아침 식사를 즐긴다. 홀란은 자신의 유튜브 채널에서 "제대로만 마신다면 커피는 내 눈에 슈퍼푸드"라고 설명했다. "왜냐고? 품질과 마시는 시기, 그리고 당연히 어떻게 마시느냐에 달려 있다. 나는 커피에 진심이다. (생)우유를 조금 넣어야 하는데, 그것 역시 슈퍼푸드"라고 했다. 홀란은 생선에 대한 애정도 과시했다. 에티하드 캠퍼스 훈련장에 합류하기 전 점심으로 농어 요리와 아스파라거스, 달걀 볶음밥등을 즐긴다.

출처=홀란 유튜브

출처=홀란 유튜브

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식단만큼 중요한 건 회복이다. 매주 홀란과 같은 수준의 경기력을 선보이기 위해선 엄격한 회복 절차를 거쳐야 한다. 맨시티 훈련장뿐 아니라 체셔에 있는 자택에서도 그는 회복에 진심이다. 적색광 치료, 사우나, 얼음 목욕, 개별 물리치료 세션을 통해 자신의 몸에서 최상의 효율을 이끌어낸다. 지난 10월 개설한 자신의 유튜브 채널 첫 영상에서 홀란은 아침 일찍 산책을 하며 햇빛을 쬐는 것의 중요성을 보여줬다. 하지만 그의 평온한 아침은 대개 홀란이 농담 삼아 '이탈리아 얼간이'라고 부르는 맨시티의 물리치료사 마리오 파푼디에 의해 중단된다. 유튜브 영상에서 파푼디는 홀란에게 마사지와 치료 세션을 진행하는 동안 홀란은 '미친 골'들의 비결을 직접 공개했다. 홀란은 "나는 천성적으로 사타구니와 엉덩이의 유연성이 좋은데, 이를 유지하는 게 내게는 매우 중요하다. 그렇지 않으면 어떻게 그런 골들을 넣겠나? 그런 미친 골들을 넣으려면 좋은 가동성과 유연성이 필요하고, 그래서 우리는 이걸 유지해야 한다"라고 말했다.

이 세션에는 적색광 치료도 포함된다. 적외선을 조직과 관절 깊숙이 침투시켜 회복을 돕는 방식이다. LED가 손상된 조직을 복구하고, 부상에 대한 신체 반응을 진정시키며, 염증을 줄여준다고 주장한다. 홀란은 "우리는 태양으로부터 많은 적색광을 얻는다"면서 해가 짧아지는 가을, 겨울엔 기계를 사용해 "등과 몸에 적색광을 쐬어야" 했다. 저녁 시간에는 얼음 목욕과 사우나를 병행한다. 홀란은 이를 "거의 매일, 적어도 일주일에 다섯 번 이상" 하고 있다.

출처=홀란 유튜브

얼음 목욕은 강도 높은 운동 후 회복에 탁월하다. 홀란뿐 아니라 '불혹의 에이스' 크리스티아누 호날두 역시 한밤중 얼음물에 몸을 담그는 것을 즐기는 것으로 알려져 있다. 얼음 목욕은 지연성 근육통과 싸우는 운동선수의 대사 시스템에 미세한 충격을 준다.

데일리 메일은 '분명 홀란은 아스널전 가브리엘 마갈량이스와의 사투 이후 온몸에 통증을 느꼈을 것이고, 에티하드 잔디를 떠난 지 몇 분 만에 분명 얼음 목욕을 하러 갔을 것'이라고 썼다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com